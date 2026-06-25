Los mensajes entre Zapatero y su secretaria desvelan la cautela antes de la entrevista con Alsina: "Por si acaso te saca ese tema..."

El nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha revelado nuevos detalles sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellos, conversaciones con su secretaria, Gertrudis, sobre la entrevista que iba a hacerle Carlos Alsina en Más de uno.

Tal y como ha contado la periodista de Onda Cero Eva Llamazares, que ha tenido acceso al informe, Gertrudis le indicaba al expresidente cómo tenía que contestar: "Por si acaso mañana Alsina te saca el tema, solicitaste baja en el Consejo de Estado en 2015 y te diste de alta como autónomo. En la comisión dijiste que eres autónomo desde 2012".

Ante esto, Zapatero se muestra sorprendido: "No me pega nada que estuviese tres años en el Consejo de Estado", un mensaje que acompaña con tres signos de exclamación.

Pedro Sánchez, Puigdemont o Santos Cerdán, entre los nombres de las conversaciones

No es lo único que ha encontrado la UDEF. Entre esos mensajes, que ocupan un total de más de 1.000 páginas del informe, también aparecen otros nombres como el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al que se refiere como "PG" o "Schz", ministros como María Jesús Montero o Félix Bolaños o el líder de Junts, Carles Puigdemont.

Zapatero pidió a su secretaria que anulase las reuniones previstas para la tarde del 20 de noviembre de 2025, cuando ya hacía prácticamente un mes que Junts había roto relaciones con el PSOE por los "incumplimientos" del Gobierno. "No podré tener las reuniones de esta tarde. Puigdemont", escribió Zapatero a las 14:40 horas. Para ese día tenía previstos dos encuentros, uno con la exministra Leire Pajín y otro con Ignacio Ramírez.

De igual manera, aparece el nombre del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el que el exlíder socialista organizó citas. La última referencia a él es el 2 de junio de 2025, semanas antes de su imputación por el caso Koldo.

Los 200.000 euros por mediar con Bolivia

Si bien, lo más destacado de este nuevo informe son los 200.000 euros que recibió el expresidente por mediar con Bolivia para beneficiar a una empresa peruana. Ese dinero, de entre 2024-2025 lo recibió Zapatero como "contraprestación económica" por intermediar con el Ejecutivo de Bolivia para "beneficiar los intereses" de la empresa peruana Grupo Gloria, con causas judiciales abiertas en aquel país.

Según el audio de la declaración de Zapatero ante el juez, este respondió que se correspondía con "asesoría", y cuando el magistrado le pedía que fuera más concreto, el expresidente se remitía al contrato y decidía no contestar al respecto. Pero la UDEF ha descubierto que el grupo Gloria no podía figurar en el contrato porque el servicio realmente era influir en el gobierno de Bolivia, logró reuniones con el presidente y varios ministros del país para solventar distintos problemas judiciales.