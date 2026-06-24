La UDEF halla en el móvil de Gertrudis indicios de que Zapatero cobró 200.000 euros por mediar con Bolivia para una empresa

La UDEF encuentra en el móvil de la secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero Gertrudis Alcázar indicios de supuestas comisiones de 200.000 euros recibidas por Zapatero de un grupo empresarial peruano con filiales cementeras en Bolivia.

En un nuevo informe que ha entregado al juez del caso Plus Ultra, la policía señala que Zapatero medió ante altas autoridades bolivianas y que por las gestiones cobró mediante falsos trabajos de asesoría.

El informe policial implica al expresidente Zapatero en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia "orientadas a beneficiar los intereses" del grupo empresarial Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros".

"Esta influencia habría sido ejercida ante autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, y como remuneración, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research", según recoge el informe del 22 de junio.

La Unidad central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía da por "acreditado" que Zapatero "realizó gestiones para conseguir" una reunión de directivos de este grupo con el ministro de Justicia de Bolivia, y deduce asimismo que pidió la intermediación del expresidente del país Luis Arce.

Los investigadores, que ya han remitido su informe al juez del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, extraen estas conclusiones tras "un primer análisis" de los dispositivos telefónicos incautados a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, en el registro practicado en el despacho del expresidente el 19 de mayo.

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