Zapatero considera "muy extraño" que le hicieran una foto con Julio Martínez tres días antes de su detención

Carlos Alsina ha entrevistado este lunes al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Su figura se ha visto envuelta en la polémica por su citación en la comisión Koldo del Senado a petición del Partido Popular, en relación con su supuesta vinculación con la aerolínea venezolana Plus Ultra, con la que estaría relacionado Julio Martínez, un amigo personal de Zapatero y su empleador en la consultora Análisis Relevante.

Durante la conversación, Zapatero ha explicado los dos motivos por los que abandonó su etapa en el Consejo de Estado: primero, porque el contenido de la tarea que tenía en el Consejo de Estado "era muy limitado" y la segunda porque tuvo una propuesta de un instituto en Alemania que le parecía más interesante.

El expresidente ha defendido también su labor como consultor para la empresa Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez, detenido en el marco del caso Plus Ultra. Ha asegurado que esta compañía no era su principal fuente de ingresos y que tributa todos sus rendimientos a través del IRPF.

Ha asegurado que la consultora no fue su principal fuente de ingresos, pero ha rechazado detallar quién fue su principal pagador durante varios años, apelando al "respeto a la privacidad y a la protección de datos". No obstante, ha insistido en que no formaba parte de la estructura de la empresa ni conocía en detalle su cartera de clientes: "No tengo el dato de qué clientes había porque no formo parte de la sociedad". "Por supuesto que Análisis Relevante debía tener clientes", ha continuado afirmando, aunque ha asegurado que desconoce quiénes eran.

Asimismo, ha considerado "muy extraño" que, tres días antes de la detención de Martínez, se produjera un seguimiento que derivó en la publicación de unas imágenes junto a él en una de las carreras habituales que realizaba con Julio Martínez. Según ha denunciado, ese material fue difundido posteriormente con "información manipulada", lo que sirvió al Partido Popular para solicitar su comparecencia en la comisión del Senado. "Es un dato extraño que tres días antes de la detención se me haga una foto y dos días después se publique un reportaje sobre ese encuentro", ha señalado.

Es un dato extraño que tres días antes de la detención se me haga una foto y dos días después se publique un reportaje

Zapatero ha negado haber puesto su experiencia al servicio de intereses particulares en detrimento de su responsabilidad pública. En este sentido, ha afirmado que esas actividades "no tienen ningún tipo de retribución" en muchos casos y que su participación depende de cada oferta concreta. También ha recordado que ya dio explicaciones al respecto en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado.

En relación con el seguimiento previo a la detención de su Julio Rodríguez, Zapatero ha afirmado: "No hay en la historia una detención de una persona y el seguimiento de una personalidad y que se filtre ese seguimiento, no ha pasado nunca". Aun así, ha asegurado que no ha pedido explicaciones "por respeto", pese a su relación con responsables del Ministerio del Interior y de la Policía.

Niega su vínculo con Plus Ultra

En el caso de Plus Ultra, el expresidente ha sido tajante al negar cualquier vínculo con la aerolínea: "No he tenido ninguna relación con Plus Ultra". Además, ha denunciado la difusión de informaciones falsas, como supuestos encuentros sin cobertura telefónica o la entrega de documentación confidencial: "Eso es lo que motiva mi comparecencia. Me sigue extrañando".

También ha desmentido informaciones publicadas sobre supuestos viajes familiares en el Falcón destinado a Presidencia del Gobierno: "Es radicalmente falso". A su juicio, existe una campaña de descrédito contra su figura basada en "falsedades” que, según ha afirmado, afectan al derecho a la información y a la calidad democrática.

En este contexto, ha defendido su trabajo: "Tengo una trayectoria impecable" y ha asegurado que "no lograrán menoscabar mi crédito público". También ha hecho referencia a querellas archivadas contra su persona, insistiendo en que estas polémicas se repiten pese a no prosperar judicialmente.

Tengo una trayectoria impecable

Relación personal con Delcy Rodríguez y Venezuela

Sobre su papel internacional, especialmente en Venezuela, ha defendido su labor de mediación: "He tenido una actividad intensísima sin conseguir ninguna retribución". Ha asegurado que su implicación responde a su convicción en "el diálogo y la palabra para la paz", y ha reivindicado su experiencia en procesos como el final de la violencia de ETA: "No le di a ETA nada y ETA dejó las armas".

Zapatero ha reconocido su relación personal y de "amistad" con la presidente encargada del país, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez: "Sería ridículo negar la relación y la confianza que he tenido con ellos". Según ha explicado, esa interlocución ha servido para favorecer procesos de diálogo y, en algunos casos, la liberación de presos. "Nadie sabe la satisfacción íntima de la relación que guardo con esas personas", ha exclamado respecto al vínculo que ha generado con algunos de los liberados y sus familias.

A pesar de las críticas, ha asegurado que "le da igual" el coste reputacional de su actuación y ha defendido que su objetivo ha sido contribuir a la libertad de personas concretas: "He procurado la libertad y la felicidad a cientos de personas".

Ley de Amnistía

En el tramo final de la entrevista, Alsina ha abordado la cuestión de la amnistía para los participantes del Procés y, en particular, Carles Puigdemont. Recientemente, el exlíder del PSOE había lamentado que la ley no se haya todavía aplicado al expresidente de la Generalitat. Zapatero ha defendido esta figura como herramienta política: "La amnistía es un reconocimiento de errores por ambas partes". Además, ha vinculado esta idea con su visión del diálogo político: "Lo que funda la democracia es el perdón y la reconciliación".