Zapatero: "Es extraño que se me haga una foto con una persona tres días antes de que se le detenga"
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero responde a las preguntas de Carlos Alsina sobre la actualidad política, la situación del PSOE, su polémico apoyo a Venezuela o la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra que afecta a su amigo Julio Martínez.
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La capacidad de Julio Martínez en Venezuela
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"No sé si tenía capacidad de hacer gestiones de esa capacidad. Tenía capacidad, no lo sé. Lo que sí sé de Venezuela es que la tengo presente todo el día. Todo el día Zapatero en Venezuela. A las 2 de la mañana dicen 'buenas noches, se me ha aplicado la ley de amnistía, lo haré público mañana. Voy en dos semanas a España'. Cientos de días me ha pasado esto, de atender a familias de presos, de procurar la liberación de presos, de intentar diálogos por la paz. He tenido una actividad intensísima en Venezuela, sin tener ninguna retribución, por ese compromiso que adquirí por esa gente. Una relación con las familias que es intransferible".
"No sé si merezco la pena de ser objeto de tanta atención"
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"Siendo expresidente, un día en un acto, se me acercan una mujer y un hombre jóvenes, y dicen 'somos de la UDEF'. No conocía a nadie de la UDEF y me dijeron que solamente le queremos saludar y decir que hemos trabajado con autonomía en su mandato. No tomé ni un café con magistrado del Supremo por respeto absoluto. Esa es mi trayectoria, la voy a mantener, explicar y habrá ciudadanos que no se lo crean, porque están obsesionados en esa polarización. Hay gente que me conoce, conoce a mi familia en León. No sé si merezco la pena de ser objeto de tanta atención".
Zapatero insiste en la información "extraña" que le llevó a la Comisión
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"Parece que Plus Ultra fue algo que inventó el Gobierno de Pedro Sánchez. Estaba ahí, hubo un rescate, y así estamos. Fui a la comisión de investigación por esa información extraña, no hay en la historia una detención de una persona y el seguimiento privado o de quien sea tres días antes, con una personalidad, y luego se filtre ese seguimiento. No ha pasado nunca. No sé si algún día llegaré a saber la verdad. Tengo buena relación el ministro del Interior, con el director general de la Policía, me parecía que no procedía. Puedo decir a título de comentario de la relación que tengo. Cuando salió la noticia de que estábamos allí. Investiguen, yo soy muy prudente".
"Sabía lo suficiente para hacer mi trabajo"
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"Sabía lo suficiente sobre Julio Martínez para hacer mi trabajo. El detalle de la relación con cada cliente, de quiénes eran o no, no lo tenía. Facturaba con Análisis Relevante, tengo una relación de consultor con consultora. De otras consultoras también he sido amigo y no tengo esos datos. Si trabajo para ellos, les conozco, son amigos, tengo confianza. Le escuché alguna vez hablar de Plus Ultra, no me la definió, sé que conocía a gente en Plus Ultra, yo no. Nunca he estado reunido, ni he viajado en Plus Ultra".
"Desde las elecciones de 2023, no haría otra cosa que desmentir falsedades"
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"Todas las falsedades han sido archivadas y da igual, se seguirá. Digo aquí, que es un medio serio, que Zapatero tiene una actividad, que he respondido con un nivel de detalle insólito, porque no hay detrás ninguna investigación. Si se me pregunta, muchas cosas son falsas que intentan menoscabar mi crédito público, porque tengo una trayectoria impecable y por tanto también debe ser objeto de debate. A la democracia no le sienta nada bien la falsedad. No haría otra cosa que desmentir. Desde las elecciones de 2023, últimos meses especialmente, no haría otra cosa".
"Es muy grave lo que se me está haciendo"
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"Lo que creo que es obligado en un medio es que esto se ponga sobre el tapete, porque aquí vienen periodistas de esos medios y es muy grave. Tengo una lista, que en mi casa en Aravaca, que tuve reuniones para hacer transacciones de Plus Ultra, es una falsedad absoluta. La última, que fui a Arabia Saudí porque la UDEF investigaba un blanqueo de capitales, y fui a un foro en el que dirigí a 500 personas".
Las "falsedades" contra Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
El expresidente saca un folio con una lista que considera "falsedades" hacia su persona. "Aquí la actividad de Zapatero se conoce, pero la actividad de lo que se hace contra Zapatero está siendo muy grave. Hay medios que filtran cosas y luego dice que acreditan. Lo de la mina de oro lo demostré en el Senado. Es muy fuerte".
La actividad empresarial de Julio Martínez
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"Tengo constancia de personas que a la consultora le interesan, clientes o no. No tengo el dato de clientes. Ha salido lo de Plus Ultra, que por cierto, por qué esa información se ha producido. Ha llegado a un medio, me lo preguntó, salieron muchas cosas. Yo sabía que Julio Martínez tenía relación con Plus Ultra, pero no tengo los detalles de esa relación. A veces no son ni clientes, son personas que a lo mejor intenta hacer clientes, y por eso te convocan y te piden tu opinión. Yo no preguntaba a Julio Martínez, él tenía una actividad empresarial en la que yo no he entrado en detalle. Respeto la actividad privada y profesional".
El servicio de consultoría de Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"Desconozco la relación y la comunicación que había entre Sergio Sánchez y Julio Martínez, yo presté mis servicios con intensidad debo decir. Una consultora pide análisis, informes, conferencias, su opinión, su predicción, su conocimiento de la situación geopolítica, etc. Y ese valor lo administra la propia consultora en función de lo que considera de interés para ella, como es normal. Es la consultora la que decidía, en principio Julio Martínez, el valor de esa información. El valor de mercado es lo que es".
"Hice mi servicio en Análisis Relevante por mi trabajo"
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"Cada vez que se pone un nombre encima de la mesa, relacionado con Análisis Relevante o conmigo, están todos los objetivos sobre eso. Soy muy prudente. Tengo una lista de 15 o 20 falsedades sobre mí. Yo hice mi servicio por mi trabajo, facturé con mi nombre y apellidos, declaré el IRPF y punto".
La sociedad Análisis Relevante
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"Me piden que sea consultor cuando Análisis Relevante en el proceso de construcción. No formo parte de ninguna sociedad, ni he constituido nunca ninguna. El tributar por sociedades plantea problemas fiscales, siempre he querido ser directo, limpio y transparente. Pagar el 42 en lugar del 25. Es público que esto es así, sobre todo cuando haces una actividad de asesoramiento, de conferencias, etc. Ha pasado y pasará. Siempre dije como autónomo, ninguna sociedad, porque es mucho más claro".
Zapatero, "extrañado" por sus datos publicados
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"Ese reportaje añade que fuimos a reunirnos, es falso, es donde corremos habitualmente con otras muchas personas. En mi vida he tenido un móvil prepago, se dijo también que me había dado documentación, es falso todo. Se ha reflexionado poco sobre ello, porque eso es lo que motiva mi comparecencia. Debo decir que me extrañó, me sigue extrañando, porque este es el origen de toda la comparecencia, luego que empiezan a salir datos que no sé de dónde salen. Es cierto que he tenido una relación con una consultora de Julio Martínez, pero todo eso se produce en paralelo a una investigación sobre tres personas con relación con unos préstamos de Plus Ultra. En fin, estos son los hechos objetivos".
Sospechas tras su encuentro con Julio Martínez
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"No tenía por qué traducirse la detención de mi amigo en ir a la comparecencia. Es un dato extraño, que tres días antes se me haga una foto con una persona a la que se le detiene, y que el día después salga ese reportaje. No tardaron ni 24 horas en que en el PP se dijera que vaya el presidente Zapatero".
Su relación con Julio Martínez
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"El dato su cierto interés. Se me solicitó la comparecencia en el Senado por el PP porque apareció una información en un medio digital de que yo había tenido una reunión con uno de los detenidos de Plus Ultra. Ese fue el motivo, pero esa reunión, que no fue reunión, que fuimos a correr como otras veces, era fruto de un seguimiento y ese seguimiento se realiza tres días antes de que detienen a mi amigo Julio Martínez. Todo parece indicar que se sabía, quién hace el seguimiento, de que eso se iba a producir. Tres días antes se hace un seguimiento a alguien que está con el expresidente corriendo".
Análisis Relevante no fue su principal pagador
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"No fue el principal pagador Análisis Relevante. Pero tenemos que tener un respeto al derecho de la privacidad, a los datos, pero ya le estoy dando suficientes elementos".
"Todo lo que he percibido es fruto de mi trabajo y declarado"
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"No tengo ninguna sociedad, nunca la he tenido. Todo lo que he percibido fruto de mi trabajo es declarado por el IRPF al porcentaje más alto, de lo cual me siento satisfecho, de contribuir a lo que son los gastos públicos. El 40 y tantos %".
Las actividades de Rodríguez Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"El 60 o 70% de mis actividades de realizar conferencias no tienen ningún tipo de retribución, se me solicitó por mi condición de expresidente. Son cientos de viajes, he sido invitado a dar conferencias y a participar en foros de diversa naturaleza en universidades y tengo un requerimiento permanente. Dentro de ellos, ha habido de consultoría".
Cuándo cambió de opinión al trabajar en el Consejo de Estado
José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno
"El contenido que la tarea en el Consejo de Estado era un contenido muy limitado. Quizás la ley no estuvo bien, lo que hacía era ir una vez al mes una reunión. También tuve una propuesta del Instituto de Diplomacia en Alemania, que llenaba más mi actividad. Dado que tenía esa oferta, me dediqué a esa actividad y otras actividades como hacer consultoría".
Comienza la entrevista a Zapatero en Más de uno
El expresidente del Gobierno ya se encuentra en los estudios de Onda Cero para responder a las preguntas de Alsina.
Zapatero y el dinero que recibió de su amigo asesor de Plus Ultra
Las autoridades siguen investigando a Julio Martínez Martínez, el amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, que pagó al expresidente casi la mitad del total de ingresos de su sociedad Análisis Relevante. Rodríguez Zapatero recibió alrededor de 450.000 euros en seis años de Martínez Martínez, su amigo asesor de Plus Ultra. El expresidente cobraba una media de 75.000 euros al año de la sociedad Análisis Relevante Sociedad Limitada, propiedad de Martínez Martínez.
Qué pasa con Zapatero: los 450.000 euros en seis años que recibió de su amigo asesor de la aerolínea Plus Ultra
Rodríguez Zapatero y Venezuela
José Luis Rodríguez Zapatero ha sido mediador en negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, así como en varios casos de excarcelaciones en el país suramericano y ya visitó Caracas a principios de febrero, cuando se reunió con Delcy Rodríguez, sobre la que expresó sentir una "gran confianza".
El pasado 2 de marzo, Rodríguez Zapatero aseguró que nunca ha cobrado por sus trabajos de intermediación a favor del "diálogo" en Venezuela. En su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado español, el exmandatario ha subrayado que en ningún momento ha percibido dinero por las "miles de horas" de su vida dedicadas "al diálogo" en la nación latinoamericana.
Zapatero apoya la amnistía para presos políticos en Venezuela
El expresidente del Gobierno viajó nuevamente en Venezuela, tras su visita del pasado mes, para apoyar el proceso de amnistía a presos políticos. Rodríguez Zapatero participó en una reunión encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, en Caracas, sobre la amnistía, aprobada en febrero por el Legislativo y que ha permitido la concesión de libertad plena a más de 7.700 personas, según las cifras oficiales.
Comisión del caso Koldo en el Senado
La entrevista se produce tres semanas después de que Zapatero acudiera al Senado para comparecer en la comisión por el caso Koldo. En la comparecencia, el expresidente negó haber tenido relación alguna con Plus Ultra, propiciado el rescate de esta línea aérea que obtuvo 53 millones de euros del Gobierno o hablar de ese asunto con Pedro Sánchez. Zapatero fue tajante: no favoreció "en absoluto" políticamente el rescate de la línea aérea Plus Ultra. "Todo lo publicado son enormes falsedades. No he trabajado nunca para Plus Ultra, ni -añade- ha tirado a Sánchez de las orejas" para lograr que rescatara esa compañía.
Alsina entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero
El expresidente del Gobierno responde a las preguntas de Alsina a partir de las 9:00 horas de este lunes 23 de marzo en Más de uno.