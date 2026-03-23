Zapatero: "Es extraño que se me haga una foto con una persona tres días antes de que se le detenga"

Zapatero, "extrañado" por sus datos publicados

José Luis Rodríguez Zapatero, en Más de uno

"Ese reportaje añade que fuimos a reunirnos, es falso, es donde corremos habitualmente con otras muchas personas. En mi vida he tenido un móvil prepago, se dijo también que me había dado documentación, es falso todo. Se ha reflexionado poco sobre ello, porque eso es lo que motiva mi comparecencia. Debo decir que me extrañó, me sigue extrañando, porque este es el origen de toda la comparecencia, luego que empiezan a salir datos que no sé de dónde salen. Es cierto que he tenido una relación con una consultora de Julio Martínez, pero todo eso se produce en paralelo a una investigación sobre tres personas con relación con unos préstamos de Plus Ultra. En fin, estos son los hechos objetivos".