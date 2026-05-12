Pedro Sánchez presume de gestión de la crisis del hantavirus: "España siempre cumple y el episodio del MV Hondius será recordado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este martes 12 de mayo con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, en La Moncloa. Posteriormente, ambos han ofrecido una rueda de prensa conjunta.

La reunión se ha producido una vez concluido el operativo de evacuación de los pasajeros y la tripulación del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus que causó la muerte a tres de ellos. Además, llega apenas unas horas después del primer caso positivo en hantavirus de un pasajero español, el cual se encuentra aislado en el hospital Gómez Ulla con "febrícula y síntomas respiratorios".

Un operativo exitoso

Pedro Sánchez ha calificado de "éxito" el operativo, nombrando a todos y cada uno de los ministros involucrados, a los que ha dado "las gracias y su buen hacer". También ha agradecido la comprensión y el compromiso al pueblo canario, ejemplo para todo el mundo, además de recalcar que, tras el ejemplo que España ha dado al mundo, "debemos sentir el orgullo de ser españoles". "España siempre cumple y el episodio del MV Hondius será recordado", ha recalcado.

Tedros Adhanom también ha comparecido ante los medios, volviendo a recordar el "vamos, vamos" de los ministros al dirigir el operativo. Ha querido agradecer al Gobierno español y a su ciudadanía por su cooperación en la evacuación de los pasajeros del MV Hondius: "España y la OMS han trabajado codo con codo para coordinar y ejecutar la operación".

También ha agradecido al Gobierno "por ejercer su deber moral, su responsabilidad para con los pasajeros del barco. El mundo necesita este tipo de amabilidad y compasión que ha demostrado el Gobierno; eso es lo que ha hecho España y estamos muy orgullosos de haber visto esta respuesta".

Tedros Adhanom recalca que el trabajo de la OMS "aún no ha terminado"

Por su parte, Tedros Adhanom ha reseñado que "no se han producido fallecimientos desde el 2 de mayo. Todos los casos sospechosos y confirmados han sido aislados y se están gestionando bajo una supervisión médica estricta, minimizando así el riesgo de cualquier transmisión interior; no hay nada que apunte a que vaya a haber un brote mayor". Sin embargo, ha añadido que "la situación puede cambiar, es posible que podamos detectar más casos en las próximas semanas". Sostiene así que, por parte de la OMS, "no ha terminado nuestro trabajo".

No hay nada que apunte a un brote mayor

"Los virus no conocen fronteras; nuestra mayor inmunidad viene de la solidaridad y esa es la solidaridad que ha demostrado España. He de decirles que me reconforta mucho que haya gente que siga haciendo las cosas, no porque sean obligatorias desde un punto de vista político, sino simplemente porque está bien", ha declarado Adhanom.

Pedro Sánchez rehuye de polémicas con el Gobierno canario

Respecto a la pregunta en relación a la "poca colaboración" del Gobierno canario, Sánchez no ha querido entrar en polémicas, tirando balones fuera y agradeciendo de nuevo a la sociedad canaria. "España es uno de los pocos países en el mundo que en cuestión de horas es capaz de desplegar un operativo para garantizar una respuesta ejemplar y eficaz ante una crisis de salud global como estamos viviendo".

Tedros Adhanom ha confirmado también que, respecto a la diferencia de protocolos entre países, "en la OMS contamos con unas orientaciones muy claras, pero los países pueden realizar algunos ajustes sobre estas orientaciones porque a veces la situación específica de cada uno de ellos lo requiere. Tienen la soberanía, no podemos obligarles a que acepten nuestros protocolos; esperamos que sigan estas recomendaciones que emite la OMS".