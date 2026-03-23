La respuesta de Zapatero a la pregunta de Alsina sobre qué respeto merece Puigdemont: "He hablado muchas horas con él"

José Luis Rodríguez Zapatero ha hablado de Carles Puigdemont en su entrevista de este lunes en Más de uno. Alsina ha preguntado al expresidente del Gobierno por cómo se puede tener "respeto" al líder de Junts, que abandonó España en octubre de 2017 por el procés catalán.

"Le he conocido y he hablado muchas horas con él", admite Zapatero, que reconoce que se encuentra "en las antípodas" en cuanto a la ideología, aunque en todas sus conversaciones le ha escuchado "mucho" y por ello le tiene "respeto".

Así, Zapatero asegura que han hablado "a fondo" de la historia de Cataluña, de lo que piensa Puigdemont, de lo que siente. "Eso es lo que nos permite convivir", afirma el expresidente del Gobierno, que insiste en que la "reconciliación" y el "perdón" son "lo que funda la democracia".

Ve la amnistía como "reconocimiento de errores por las partes"

Sobre la amnistía, el expresidente del Gobierno lo ve como "un reconocimiento de errores por las dos partes", y se refiere a los delitos que pesan sobre Puigdemont como "delitos amnistiables".

Por último, Zapatero sostiene que estuvo "radicalmente en contra" del procés, aunque, según su experiencia en "aproximación política a los conflictos", la respuesta penal "lleva a complicar más la situación" y "al final hay que deshacerlo".