ENTREVISTA EN MÁS DE UNO

La respuesta de Zapatero a la pregunta de Alsina sobre qué respeto merece Puigdemont: "He hablado muchas horas con él"

El expresidente del Gobierno cuenta en Más de uno el "respeto" que tiene a Carles Puigdemont, pese a sus diferencias, y las "horas" de conversación que han mantenido.

Zapatero defiende su papel de intermediación para liberar presos en Venezuela y admite que es "amigo personal" de Delcy Rodríguez

Zapatero considera "muy extraño" que le hicieran una foto con Julio Martínez tres días antes de su detención

Zapatero explica su relación con Análisis Relevante, con Plus Ultra y con Delcy Rodríguez y detalla su papel en la liberación de presos de Venezuela

Antonio J. Mora

Madrid |

José Luis Rodríguez Zapatero responde a las preguntas de Carlos Alsina en Más de uno/ Samuel Portillo
ondacero.es | Samuel Portillo

José Luis Rodríguez Zapatero ha hablado de Carles Puigdemont en su entrevista de este lunes en Más de uno. Alsina ha preguntado al expresidente del Gobierno por cómo se puede tener "respeto" al líder de Junts, que abandonó España en octubre de 2017 por el procés catalán.

"Le he conocido y he hablado muchas horas con él", admite Zapatero, que reconoce que se encuentra "en las antípodas" en cuanto a la ideología, aunque en todas sus conversaciones le ha escuchado "mucho" y por ello le tiene "respeto".

Así, Zapatero asegura que han hablado "a fondo" de la historia de Cataluña, de lo que piensa Puigdemont, de lo que siente. "Eso es lo que nos permite convivir", afirma el expresidente del Gobierno, que insiste en que la "reconciliación" y el "perdón" son "lo que funda la democracia".

Ve la amnistía como "reconocimiento de errores por las partes"

Sobre la amnistía, el expresidente del Gobierno lo ve como "un reconocimiento de errores por las dos partes", y se refiere a los delitos que pesan sobre Puigdemont como "delitos amnistiables".

Por último, Zapatero sostiene que estuvo "radicalmente en contra" del procés, aunque, según su experiencia en "aproximación política a los conflictos", la respuesta penal "lleva a complicar más la situación" y "al final hay que deshacerlo".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer