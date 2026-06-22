Benidorm refuerza la sección de Playas de la Policía Local con más personal y medios para ampliar la seguridad de los arenales

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha reforzado con una docena de agentes la Sección de Playas de la Policía Local, una unidad específica dedicada en exclusiva a la vigilancia de los arenales para garantizar la seguridad de usuarios y bañistas de playas y calas durante la temporada estival y cuya labor complementará a la de los agentes operativos en los turnos ordinarios de mañana, tarde y noche. Esta unidad específica operará de 10 a 18 horas, con once agentes y un oficial, y sus labores de vigilancia serán apoyadas también por mar y aire con la embarcación semirrígida de la Unidad Marítima y los drones de la Unidad Aérea de la Policía Local. Todo ello para que la estancia de los bañistas y usuarios se produzca en las mejores condiciones de calidad y seguridad.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, han participado este lunes en la presentación del operativo de agentes y vehículos que van a prestar servicio durante todo el verano en los arenales, junto al comisario de la Policía Local, José Carlos Amorós, y otros miembros de la Corporación municipal. Así, el primer edil ha explicado que durante la temporada estival “la ciudad realiza “un gran esfuerzo para atender a quienes usan la playa, quienes pasean por nuestra costa, utilizan nuestros paseos o acuden a enclaves tan importantes como puede ser El Castell” y lo hace “reordenando los servicios de nuestra Policía Local y ampliando su presencia donde más se requiera según la época del año como, en este caso, son las playas y calas de nuestra ciudad”.

De este modo, y al margen de los servicios ordinarios distribuidos en turnos de mañana, tarde y noche, esta sección específica compuesta por 12 miembros de la Unidad Operativa se desplegará, por tanto, todos los días en horario de 10 a 18 horas, abarcando parte de los turnos de mañana y tarde. Por su parte, el dron de la Unidad Aérea hará vigilancia en las playas desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas, mientras que la embarcación y agentes de la Unidad Marítima lo harán entre las 9 y las 18 horas.

Asimismo, la Policía Local también contará con un refuerzo nocturno para playas y paseos dentro de toda esta reordenación de medios, que está funcionando ya desde este fin de semana y que va a operar hasta el final de las vacaciones escolares, como ha apuntado el primer edil.

Sobre el apoyo de la Unidad Aérea para la vigilancia de los arenales desde el aire, Toni Pérez ha recordado que Benidorm fue “pionero aplicando en su día innovación, creatividad e imaginación para que los drones pudieran operar fundamentalmente en el cuidado, en el salvamento o en la atención de las personas en dificultad” y que “el servicio de la Unidad Aérea de la Policía Local que no solo está consolidado, sino que va creciendo”.

Campaña informativa

Además de los refuerzos implementados en la plantilla con agentes y servicios extraordinarios, la Concejalía de Seguridad Ciudadana también ha impulsado un verano más la campaña informativa dirigida especialmente a los turistas con distintas recomendaciones para que sus vacaciones en la ciudad sean más seguras. Entre ellas, vigilar sus objetos personales y pertenencias cuando están en la playa o en lugares públicos, evitar hacer ejercicio físico en las horas centrales del día, no dejarse engañar por quienes realizan juegos u otras prácticas no reguladas o no comprar ni consumir bebidas sin control sanitario, entre otras.

Para ello, el Consistorio ha editado mil carteles que ha repartido en alojamientos o establecimientos de hostelería de la ciudad y que también se pueden encontrar en los accesos a las playas, con el objetivo de informar a los usuarios de las mismas.

Para finalizar, el alcalde ha destacado que el pasado 2025, “Benidorm recibió 3 millones de turistas únicos que se alojaron en hoteles u otro tipo de alojamientos reglados y que generaron algo más de 16 millones de pernoctaciones”, unas cifras a las que habría que sumar también los visitantes que pasan el día en la ciudad pero no pernoctan, las personas que se hospedan en alojamientos no reglados o quienes vienen a pasar sus vacaciones en una segunda residencia. “Para todos ellos son los servicios que prestamos desde el Ayuntamiento”, ha explicado Pérez. “Nosotros no distinguimos a la hora de prestar servicios de seguridad, de salud, de atención, de socorrismo o de limpieza entre quién viene de fuera y quién está dentro”, ha agregado, para concluir afirmando que “esa es la grandeza de Benidorm".