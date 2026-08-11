Una mujer británica falleció ayer en Benidorm en un accidente de parasailing

En la tarde de ayer lunes la Guardia Civil recibió aviso de un accidente ocurrido durante la práctica de parasailing en aguas de Benidorm. Dos personas de nacionalidad británica, un hombre de 47 años y una mujer de 66, resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital de Villajoyosa. Posteriormente, se confirmó el fallecimiento de la mujer. Desde el Centro de Información y Coordinacion de Urgencias de la GVA han informado este accidente se produjo en la zona de la montaña de la Cola del Caballo, en dirección a la cala del Tío Ximo en Benidorm. Hasta el lugar se movilizaron dos unidades del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB). Los servicios sanitarios atendieron a una mujer de 70 años que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y logró revertir la parada. La mujer presentaba además diversos politraumatismos y fue trasladada al Hospital Marina Baixa, donde posteriormente falleció. Asimismo, se atendió a un hombre de 47 años por diversos politraumatismos, que fue trasladado al Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant.

Esta actividad acuática depende de Puertos como explicaba esta mañana el primer edil de Benidorm, Toni Pérez, que lamentaba este suceso destacando eso sí la excelente coordinación de los servicios de salvamento

La Guardia Civil ha realizado las primeras actuaciones para esclarecer las circunstancias del suceso, cuya investigación continúa abierta.