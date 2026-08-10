Villajoyosa consigue una inversión de 60.000 euros para mejorar más de 15 hectáreas del monte municipal de l’Alt de Sebastià

El Ayuntamiento de Villajoyosa actuará sobre 15,63 hectáreas del monte municipal de l’Alt de Sebastià con un proyecto destinado a mejorar el estado de la masa forestal, reducir la acumulación de combustible vegetal y reforzar la prevención frente a incendios forestales.

La actuación cuenta con una inversión de 60.000 euros financiada íntegramente por la Diputación de Alicante mediante una subvención no dineraria para la mejora de masas forestales. La institución provincial será la encargada de contratar y ejecutar los trabajos.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Soler, explicó que “el proyecto presentado por el Ayuntamiento ha obtenido el importe máximo subvencionable que concede la Diputación de Alicante, lo que nos permitirá actuar sobre más de 15 hectáreas de monte municipal sin coste para las arcas municipales”.

La intervención se desarrollará en terrenos forestales municipales de l’Alt de Sebastià, una zona en la que predominan el pino carrasco (Pinus halepensis) y el matorral mediterráneo y que presenta áreas con una elevada continuidad de vegetación, presencia de ejemplares secos o debilitados, ramas muertas y acumulación de matorral.

Estas circunstancias, unidas a las características y pendientes del terreno, incrementan la vulnerabilidad de la masa forestal frente a incendios, periodos prolongados de sequía, erosión y posibles plagas.

Soler señaló que “seguimos apostando por una gestión preventiva de nuestros montes. No podemos esperar a que se produzca un incendio para actuar, sino que debemos trabajar durante todo el año para reducir combustible, mejorar el estado de la masa forestal y conseguir montes más resistentes y mejor preparados”.

Los trabajos incluirán tratamientos selvícolas selectivos mediante clareos y podas para reducir la competencia entre los árboles y favorecer los ejemplares mejor conformados y de mayor valor biológico. Asimismo, se procederá a la retirada selectiva de arbolado seco, debilitado, dominado o afectado por plagas, con el objetivo de disminuir la continuidad vertical y horizontal del combustible vegetal y reducir así la capacidad de propagación de un posible incendio forestal.

La actuación contempla también el desbroce selectivo del sotobosque y el tratamiento de la biomasa mediante triturado o astillado in situ. De esta forma, se reducirá la carga de combustible sin eliminar la función protectora que ejerce la vegetación sobre el suelo frente a los procesos erosivos.

El proyecto incluye además actuaciones para favorecer la diversidad vegetal mediante el enriquecimiento con flora autóctona adaptada a las condiciones climáticas de la zona y a los efectos del cambio climático. También se ejecutarán medidas hidrológicas destinadas al control de la erosión en las zonas de mayor pendiente, la adecuación puntual de caminos y sendas forestales y la creación de discontinuidades agroforestales.

El concejal de Medio Ambiente destacó que “se trata de una actuación muy positiva para Villajoyosa porque nos permitirá mejorar la protección de una zona forestal municipal, reducir riesgos y conservar mejor nuestro patrimonio natural, además de hacerlo con una inversión financiada íntegramente por la Diputación de Alicante”.

Soler añadió que “la adecuación puntual de caminos y sendas facilitará también las tareas de mantenimiento, vigilancia y actuación de los servicios de emergencia, al tiempo que permitirá un uso más seguro y ordenado de este espacio por parte de la ciudadanía”.

El edil de Medio Ambiente concluyó que “esta actuación forma parte del trabajo que estamos impulsando para mejorar progresivamente la gestión de nuestros montes municipales, actuando sobre la vegetación, los accesos y aquellos puntos que pueden presentar una mayor vulnerabilidad frente a los incendios forestales”.