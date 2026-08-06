Callosa d'en Sarrià recibirá 40.000 euros de la Generalitat para mejorar las infraestructuras agrícolas y de riego

Callosa d'en Sarrià contará con una inversión de 40.000 euros de la Generalitat Valenciana, según recogen los Presupuestos autonómicos, destinados a actuaciones que contribuirán a mejorar las infraestructuras vinculadas al regadío y al mantenimiento de la actividad agrícola, uno de los principales motores económicos del municipio.

La principal actuación prevista será una inversión de 30.000 euros para el embalse de Masatava, destinada a trabajos de regulación y mejora de esta infraestructura hidráulica, fundamental para garantizar un uso más eficiente de los recursos hídricos.

Además, los presupuestos incluyen 10.000 euros para actuaciones en infraestructuras agrícolas de montaña, correspondientes a la superficie de la Comunidad General de Regantes y Usuarios de Callosa d'en Sarrià. Esta partida permitirá seguir mejorando caminos, accesos y otros elementos esenciales para el mantenimiento de la actividad agrícola en las zonas de cultivo tradicionales.

Estas inversiones suponen un respaldo a un sector estratégico para Callosa d'en Sarrià, donde la agricultura, y especialmente el cultivo del níspero y otros productos de calidad, desempeñan un papel clave tanto desde el punto de vista económico como medioambiental.

Desde el Ayuntamiento callosino se valora positivamente que los Presupuestos de la Generalitat incluyan actuaciones específicas para el municipio, ya que se trata de inversiones que contribuirán a mejorar las infraestructuras de riego y facilitar el trabajo diario de los agricultores. "La mejora de estas infraestructuras permitirá avanzar hacia una gestión más eficiente del agua y reforzar la competitividad del sector agrícola local, favoreciendo además la conservación del paisaje agrícola que caracteriza a Callosa d'en Sarrià".