Asfaltado

Benidorm asfalta a partir del domingo y en horario nocturno la parte alta de la calle Ruzafa

Se estima que la operación se prolongará durante tres noches durante las cuales el acceso al centro se realizará desde las calles Limones y Hondo

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm asfalta a partir del domingo y en horario nocturno la parte alta de la calle Ruzafa
Benidorm asfalta a partir del domingo y en horario nocturno la parte alta de la calle Ruzafa | Onda Cero Marina Baixa

El Ayuntamiento de Benidorm iniciará este domingo, 20 de septiembre, las labores de asfaltado de la parte alta de la calle Ruzafa, el tramo entre Venus y Hondo, según ha detallado el concejal de Obras y Movilidad, Francis Muñoz, que ha aclarado que “los trabajos se van a desarrollar en horario nocturno para afectar lo mínimo posible al tráfico”. Así, las máquinas trabajarán en la zona durante la noche, reabriéndose la circulación a partir de las 06:30 horas. Además del tramo alto de Ruzafa, la actuación contempla renovar el asfaltado del cruce de Tomás Ortuño con las calles Venus y Marte.

Muñoz ha indicado que “la previsión es que el asfaltado se ejecute en tres jornadas nocturnas: las dos primeras dedicadas al fresado y asfaltado de la calzada y la tercera para las tareas de pintura”. Durante las tres jornadas de trabajo, el acceso a la zona centro se realizará por las calles Limones y Hondo, facilitándose el paso a los dos parkings ubicados en el tramo de obra.

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