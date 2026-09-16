L’Alfàs del Pi avanza en la tramitación de su segundo pabellón deportivo que reconvertirá su actual pista

El presupuesto total es de 2.408.421 euros, de los que la Diputación Provincial de Alicante aportará 913.087,30, mientras que el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi asumirá 1.495.334,36 euros.

El concejal de Urbanismo, Toni Such, ha destacado que la visita de los técnicos provinciales supone “un paso previo fundamental para seguir avanzando en la tramitación del proyecto, y garantizar la viabilidad del anteproyecto antes de proceder a la licitación”. Such ha señalado como lo más importante “que la subvención de la Diputación, concedida inicialmente para la construcción de un pabellón en l’Albir, se mantiene, y se adapta ahora a un proyecto viable y ajustado a las circunstancias actuales”.

En este punto se puede decir que se ha iniciado la tramitación de la construcción del segundo pabellón deportivo. “Estamos ya en los primeros trabajos y comprobaciones sobre el terreno del anteproyecto aprobado. Una vez finalizada esta supervisión, el siguiente paso será la aprobación del proyecto, para que la Diputación pueda sacar las obras a licitación”, ha explicado el concejal alfasino. El Ayuntamiento trabaja con la previsión de que, si se cumplen los plazos previstos, las obras se liciten y adjudiquen durante el ejercicio de 2027.

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi y la Diputación Provincial de Alicante avanzan en la tramitación del proyecto, una vez aprobado el anteproyecto que permitirá reconvertir y cerrar la actual pista deportiva techada del polideportivo municipal, para su transformación en un nuevo espacio deportivo cubierto y multifuncional.

Como paso previo a la licitación de las obras, técnicos de la Diputación de Alicante se han desplazado hasta l’Alfàs del Pi para comprobar sobre el terreno las condiciones del proyecto, y supervisar que las actuaciones previstas para el cerramiento de la pista se ajustan al anteproyecto aprobado. En la visita han participado el concejal de Urbanismo, Toni Such, el concejal de Deportes, José Plaza, y técnicos municipales. Los

trabajos de supervisión técnica permitirán verificar, entre otros aspectos que el proyecto contempla correctamente, las condiciones de sonoridad, protección contra incendios, ventilación e iluminación, así como el resto de requisitos técnicos necesarios para avanzar hacia la redacción y aprobación definitiva del proyecto.

Esta inversión da continuidad a la subvención que la institución provincial había concedido inicialmente para la construcción de un pabellón deportivo en l’Albir. El incremento de los costes de construcción producido tras la pandemia, hizo inviable ejecutar el proyecto en las condiciones inicialmente previstas, por lo que ambas instituciones acordaron mantener la ayuda económica, adaptando la actuación a la situación actual, a los precios de mercado y a la disponibilidad de los terrenos municipales.

El nuevo planteamiento permitirá disponer de un segundo pabellón deportivo municipal en l’Alfàs, ampliando y mejorando la oferta de instalaciones deportivas del municipio, y dando un nuevo uso y más adecuado a las necesidades a la actual pista techada, mediante su cerramiento y reconversión integral.

De esta forma, el proyecto del segundo pabellón deportivo de l’Alfàs del Pi avanza hacia su fase de contratación, con una inversión superior a los 2,4 millones de euros y con la garantía de mantener la aportación económica comprometida por la Diputación de Alicante.