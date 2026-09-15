Activada la iniciativa de movilidad de Benidorm y Telpark para facilitar el acceso al centro y apoyar al comercio local

El Ayuntamiento de Benidorm y la empresa concesionaria de la gestión de aparcamientos públicos Telpark han puesto en marcha una iniciativa de movilidad dirigida a facilitar el acceso al centro urbano y apoyar la actividad del comercio y la hostelería local. La medida está disponible entre el 7 y el 29 de septiembre y permitirá a los usuarios aparcar con un descuento del 34% sobre la tarifa habitual mediante la adquisición de pases ‘multipass’ en los aparcamientos Telpark de Mercado Benidorm, Tomas Ortuño y Ametlla de Mar.

La acción llega coincidiendo con la vuelta a la rutina tras el verano, cuando aumentan los desplazamientos por motivos laborales, educativos y personales, así como las compras, gestiones y actividades de ocio. En este contexto, “facilitar el acceso al centro se convierte en un factor relevante para apoyar la actividad económica local, ha trasladado el edil de Movilidad, Francis Muñoz.

Los usuarios podrán beneficiarse de esta iniciativa mediante la compra de paquetes ‘multipass’ de 5, 10 o 20 pases, disponibles a través de la app de Telpark. Una vez adquiridos, bastará con asociar la matrícula del vehículo para entrar y salir del aparcamiento de forma automática mediante lectura digital, sin necesidad de retirar ticket ni realizar pagos manuales. Además, la matrícula asociada podrá modificarse desde la propia aplicación, aportando flexibilidad para distintos usos personales, familiares o laborales.

Con el objetivo de reforzar la claridad de la iniciativa, la app mostrará tanto el precio habitual como el precio promocionado de los pases ‘multipass’, permitiendo al usuario identificar de forma sencilla el ahorro aplicado durante el periodo de vigencia.

La acción incorpora, además, un incentivo vinculado a la movilidad sostenible: los paquetes ‘multipass’ incluirán un 30% de descuento en la recarga de vehículos eléctricos hasta el 31 de diciembre, aplicable en los aparcamientos Telpark con puntos de recarga: Mercado Benidorm, Tomas Ortuño y Ametlla de Mar

Desde el Ayuntamiento de Benidorm, el concejal de Movilidad ha destacado que “en septiembre el centro registra mucha actividad cotidiana y es importante facilitar que nuestros residentes y visitantes puedan acceder de forma cómoda a los comercios, al mercado o a otros servicios y establecimientos hosteleros. Esta iniciativa contribuye a reforzar la vida urbana y a apoyar al tejido económico local desde una solución práctica y útil para la ciudadanía”, ha agregado

Por su parte, desde Telpark señalan que “con Multipass queremos ofrecer una respuesta sencilla a quienes necesitan aparcar en el centro con frecuencia y buscan previsibilidad, flexibilidad y un precio cerrado. El acceso digital por matrícula y la posibilidad de utilizar los pases en distintos momentos hacen que sea una solución especialmente útil para compras, gestiones, trabajo u ocio”, señala Ignacio Merry del Val, director de Operaciones Off-Street en Iberia.