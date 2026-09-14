La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa alerta de que la subida del gasóleo lleva a la flota a trabajar a pérdidas

La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa alerta de la situación que atraviesa el sector pesquero ante la escalada del precio del gasóleo, un problema que la flota lleva tiempo soportando y que, en estos momentos, ha alcanzado unos niveles que hacen cada vez más difícil mantener la rentabilidad de la actividad.

El impacto es especialmente evidente en la pesca de arrastre. Un arrastrero puede alcanzar una venta media de alrededor de 1.500 euros en una jornada, mientras que su consumo puede llegar hasta los 1.000 litros de gasóleo. Con un precio actual de 1,20 euros por litro, el combustible puede suponer por sí solo un coste de hasta 1.200 euros.

«Llevamos mucho tiempo viendo cómo el precio del gasóleo va subiendo y el sector ha ido absorbiendo ese incremento como ha podido. Pero hemos llegado a un punto en el que el coste es desorbitado y está comprometiendo directamente el resultado de cada jornada», señala Miguel Felipe Solbes, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Villajoyosa.