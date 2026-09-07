Marta Mingot candidata del PSPV-PSOE para la alcaldía de La Vila Joiosa

Marta Mingot Soriano, de 42 años, será la candidata del PSPV-PSOE a la Alcaldía de la Vila Joiosa en las próximas elecciones municipales. Mingot ha anunciado su decisión de dar el paso con el objetivo de “poner su experiencia, su capacidad de trabajo y su voluntad de continuar trabajando al servicio de todos los vileros y vileras”.

La candidata socialista afronta este reto después de años de implicación en la vida social de la Vila Joiosa y de participación activa en el tejido asociativo local. Durante años formó parte de la junta directiva de la Asociación Santa Marta, vinculada a la organización de las fiestas de Moros y Cristianos, una experiencia que, según explica, le ha permitido “estar cerca de la gente, escuchar, trabajar con personas muy diferentes y conocer de primera mano la realidad de nuestra ciudad”. “Para mí, aquello fue mucho más que organizar unas fiestas. Fue compartir esfuerzos, problemas e ilusiones y comprobar que, cuando la gente se implica, trabaja unida y las cosas se hacen con honestidad, somos capaces de conseguir cosas extraordinarias”, señala Mingot.

La candidata del PSPV-PSOE considera que esa experiencia de participación y trabajo colectivo es precisamente la que le ha llevado a dar el paso hacia la política municipal. “Durante todos estos años he conocido mejor nuestra ciudad y, sobre todo, he escuchado a sus vecinos. Y llega un momento en el que sientes que puedes hacer algo más”, afirma. Mingot explica que ha decidido asumir esta responsabilidad de la mano del PSPV-PSOE, convencida de que “la política municipal debe hacerse desde la cercanía, escuchando a las personas y trabajando para mejorar su día a día”. “Quiero formar parte de un proyecto que ponga a las personas en el centro, que entienda el Ayuntamiento como una herramienta al servicio de la ciudadanía y que tenga la ambición de hacer avanzar a la Vila Joiosa”, sostiene.

En este sentido, Mingot reivindica la necesidad de que el Ayuntamiento mantenga una relación más próxima con la ciudadanía y sea capaz de escuchar antes de tomar decisiones. Entre sus prioridades sitúa la mejora de las oportunidades para los jóvenes, el apoyo al comercio y al tejido asociativo, la atención a quienes más dificultades atraviesan y el cuidado de los distintos barrios de la ciudad. “La Vila Joiosa tiene un enorme potencial y una identidad que debemos cuidar, pero también tiene retos que debemos afrontar. Tenemos que conseguir que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí su proyecto de vida, que nuestro comercio tenga futuro y que ninguna persona sienta que el Ayuntamiento está lejos de sus problemas”, sostiene. La candidata socialista asegura que su candidatura nace desde la voluntad de “trabajar por y para toda la gente de La Vila” y no desde una aspiración personal. “Doy este paso porque creo en la Vila Joiosa y porque estoy convencida de que podemos hacerla mejor”, afirma.

Mingot apuesta así por construir, desde el PSPV-PSOE, un proyecto “abierto, critico, exigente pero especialmente cercano y colectivo”, en el que la ciudadanía tenga un papel protagonista y en el que el Ayuntamiento vuelva a situarse “al lado de las personas y su día a día”. “Quiero una Vila con más oportunidades, más viva y que mire al futuro sin perder aquello que la hace única, nuestras raíces y nuestras gentes. Una Vila que reconozcamos, que sea el reflejo de sus gentes y de la que sentirnos cada día más orgullosos”, concluye.