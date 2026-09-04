El Departamento de Salud Marina Baixa refuerza su colaboración con AERBECO

La gerente del Departamento de Salud Marina Baixa, Beatriz Massa, y el director médico del Hospital Marina Baixa, Jordi Gisbert, han mantenido esta mañana una reunión con el presidente de la Asociación de Enfermedades Raras de Benidorm y Comarca de la Marina Baixa (AERBECO), Juan Miguel Martínez Bueno, y la tesorera de la entidad, Lorenza Bueno García. El encuentro ha permitido establecer un espacio de diálogo directo con la asociación para conocer de primera mano las necesidades y propuestas de las

personas afectadas por enfermedades raras y sus familias en la Marina Baixa. Durante la reunión, la dirección del Hospital Marina Baixa se ha comprometido a priorizar la atención a las personas con enfermedades raras y a avanzar hacia una asistencia más adaptada a las necesidades específicas de estos pacientes. La forma concreta de articular estas medidas y las vías de colaboración se definirán en una nueva reunión de trabajo, prevista para finales de septiembre, en la que ambas partes continuarán trabajando conjuntamente.

Asimismo, se ha acordado explorar vías de colaboración para impulsar actividades de información y sensibilización sobre las enfermedades raras, mediante la organización de mesas informativas y jornadas divulgativas.

La dirección del Departamento de Salud Marina Baixa ha trasladado su voluntad de mantener una interlocución permanente con AERBECO y de seguir trabajando conjuntamente para avanzar en una atención sanitaria cercana y coordinada para las personas con enfermedades poco frecuentes.