Benidorm reanudará mañana las obras de renovación integral de las infraestructuras de la avenida Montecarlo

Los trabajos de renovación integral de las infraestructuras de la avenida Montecarlo volverán a reanudarse mañana martes 1 de septiembre después de que hayan estado paralizados durante dos meses con motivo de la temporada estival. Fue precisamente a primeros de julio cuando se abrió al tráfico la vía y se suspendieron las obras, una vez colocado el pavimento definitivo en el tramo entre las calles Londres y Berlín.

Una vez reanudados los trabajos el objetivo es que la obra esté finalizada de forma definitiva antes de acabar el presente año. En ese sentido, el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha recordado que se trata de “una obra complicada que se estaba ejecutando a muy buen ritmo y queremos que siga así”. El edil ha precisado que esta actuación conlleva, entre otros aspectos, “la creación de la red de aguas pluviales que no existía hasta ahora, la implantación de la red de agua regenerada y la renovación de las canalizaciones de agua potable y alcantarillado”.

González de Zárate ha incidido en que “es una obra difícil, pero muy necesaria para los vecinos y residentes de la parte alta del Rincón de Loix en la que además de la renovación de infraestructuras y creación de otras nuevas, también se colocará nuevo arbolado, nueva iluminación y habrá accesibilidad total”. A ello se suma la composición del terreno “con presencia de muchas rocas en el subsuelo”, que motiva que el coste y el tiempo empleado por la empresa sea mayor.

La intervención en esta calle comprende cerca de 400 metros lineales. Los trabajos actuales son una continuación de los que ya finalizaron hace más de un año en el tramo entre las calles París y Roma. La actuación se adjudicó por un importe de 1.355.814,06 euros y se financia íntegramente con los Fondos de Renovación del Servicio Municipal de Aguas. Una vez terminada “ya no tendremos más incidencias e inconvenientes derivados de las antiguas conducciones de fibrocemento” ha señalado el concejal. Así, después de unos 40 años “sin que se haya actuado aquí”, González de Zárate ha resaltado que al final de la obra “tendremos un importante ahorro de agua, ya que se producían muchas filtraciones y charcos, habrá mejoras en el alumbrado y en el arbolado y los vecinos tendrán acceso al agua regenerada para el riego de sus urbanizaciones”.

Detalles de la actuación

La renovación de la red de alcantarillado abarca a 338,87 metros de tubería de hormigón, que se sustituyen por una tubería de PVC compacta y 14 acometidas domiciliarias. Se implantará asimismo la red de recogida de pluviales, que no existe, mediante la instalación de 75 imbornales y 505 metros de tubería. En cuanto a la red de agua potable, se sustituyen más de 700 metros de tubería de fibrocemento por otra de fundición. Se implantará una red de agua regenerada para el arbolado vial y para que las comunidades puedan optar por esta fuente para el riego de sus jardines y zonas verdes. Igualmente se acomete la adecuación del alumbrado público con la renovación del cableado, aprovechando al máximo las columnas, se sustituye el arbolado por ejemplares de hoja perenne de crecimiento lento como los ya plantados en el tramo ejecutado. Y las aceras, por último, contarán con soluciones específicas de accesibilidad universal y seguridad vial.