Benidorm aportará 8.000 euros para ayudar a las víctimas y damnificados por la riada de Nepal

El Ayuntamiento de Benidorm destinará 8.000 euros para ayudar a las víctimas de la extraordinaria riada provocada por el desbordamiento y la súbita avenida del río Bhote Koshi que este miércoles, 26 de agosto, afectó gravemente al norte de Nepal, especialmente al distrito de Rasuwa y a las localidades situadas a lo largo de su cauce, en la zona fronteriza con el Tíbet, causando hasta el momento 470 fallecidos, según las últimas cifras oficiales provisionales. Así, el alcalde Toni Pérez elevará el próximo lunes a pleno, en nombre de la Junta de Portavoces, una moción para articular esta ayuda a favor de las víctimas y damnificados de esta tragedia.

El Ayuntamiento, además, trasladará la solidaridad institucional y apoyo ante la grave situación provocada por esta avenida al Gobierno nepalí, a su embajada en Madrid y al colectivo de residentes nepalíes en Benidorm. Asimismo, la ciudad también se adherirá a las acciones de homenaje que puedan plantearse desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El alcalde ha expresado esta mañana su “enorme tristeza” por la “catástrofe”. Asimismo, ha trasladado “la solidaridad del pueblo de Benidorm con la comunidad nepalí en estos momentos tan trágicos y dolorosos” y “la disposición a colaborar, dentro de nuestras posibilidades, en la atención de esta emergencia”, recordando que “Benidorm ha demostrado siempre su compromiso con la solidaridad internacional y con los pueblos que sufren situaciones de extrema necesidad, como la que nos ocupa”.

La aportación del Ayuntamiento de Benidorm para ayudar a los damnificados por esta riada se canalizará a través de los mecanismos de cooperación y ayuda internacional habilitados por la FEMP, la Generalitat Valenciana, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) u otras instituciones o entidades de ayuda humanitaria que acrediten su actuación en las zonas afectadas.