La salida de la etapa 9 de la Vuelta Ciclista desde Villajoyosa conllevará cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento

Villajoyosa será el escenario de la salida de la etapa 9 de la 81 edición de La Vuelta Ciclista a España que llegará hasta la Sierra de Aitana el domingo 30 de agosto. La celebración de este evento deportivo llevará aparejados cortes de calles y restricciones de aparcamiento por donde transcurre el recorrido, así como en la zona que ocupará el paddock ciclista.

La etapa 9 partirá a las 12.20 horas a pie de playa, desde el paseo de la playa Centro de Villajoyosa, el próximo 30 de agosto y recorrerá 187 kilómetros con 5.100 metros de desnivel en una etapa que promete ser la más dura y explosiva de la edición de 2026 con seis puertos de montaña.

El pelotón ciclista realizará una salida neutralizada desde primera línea de playa que recorrerá la Costera la Mar, avenida País Valencià, calle Barranquet, avenida Benidorm, calle Colón, rotonda de la avenida del Puerto, la carretera que cruza la partida del Secanet para enlazar con la CV-759 hacia Finestrat.

Por tanto, dichas calles quedarán cortadas al tráfico y también se restringirá el aparcamiento; las vías adyacentes quedarán también cortadas mientras se realice la prueba para evitar interceder en el recorrido. El horario de estas restricciones vendrá marcado por el paso del pelotón y lo establecido por La Vuelta a España, por lo que se informará por los canales oficiales. En cuanto a las plazas de aparcamiento ubicadas en las calles del recorrido, no se podrá aparcar desde el sábado, 29 de agosto, a partir de las 16.00 horas; hasta el domingo, 30 de agosto, a las 15.00 horas.

La zona de l’Antoneta y la calle Méndez Núñez, donde estará ubicado el paddock ciclista, quedarán cortadas al tráfico y no se podrá aparcar desde el viernes, 28 de agosto, a las 17.00 horas, hasta el domingo, 30 de agosto, a las 15.00 horas. Debido al recorrido y las restricciones de tráfico, el acceso al parking público de la playa Centro quedará también restringido durante la celebración del evento.

La celebración de esta prueba ciclista conllevará cortes puntuales en otras calles del recorrido, como la calle Pelayo, el puente sobre el río Amadorio o el paseo de la playa Centro, entre otras.

Como alternativa de aparcamiento, el municipio de Villajoyosa cuenta con aparcamientos disuasorios que podrán ser utilizados en estos días como el recinto del Mercadillo; el espacio frente a la fábrica de Chocolates Valor; o los ubicados en la calle Cervantes y Altea; estos se ampliarán para contar con más plazas para vehículos. Se informará en los próximos días de la ubicación de todos los parkings alternativos disponibles.

El Ayuntamiento de Villajoyosa solicita a los vecinos que estén atentos a los canales oficiales para recibir información sobre cualquier cambio o modificación, así como a la señalización vial ubicada en las calles. Además, se apela a la comprensión y lamenta las molestias que se puedan ocasionar por la celebración del evento.

La etapa 9 de La Vuelta

La etapa 9 de altísima montaña se celebrará el 30 de agosto y recorrerá 187 kilómetros desde Villajoyosa a Finestrat, La Nucia, Polop, Callosa d’en Sarrià, Bolulla, Tàrbena, Parcent, Orba, Tormos, Sagra, Pego, L’Atzúbia, Benirrama (Vall de Gallinera), Benialí (Vall de Gallinera), Alcalà de la Jovada (La Vall d’Alcalà), Tollos, Fageca, Quatretondeta, Gorga Benilloba, Benasau, Alcoleja, Penàguila, Benifallim, La Torre de les Maçanes, Relleu y Sella.

La subida a los míticos Alto de El Miserat, de primera categoría, y Puerto de Tudons, de segunda, serán dos de los momentos clave de la carrera, que vivirá su punto álgido durante el ascenso a la Sierra de Aitana, una de las cimas históricas de La Vuelta que regresa tras una década de ausencia, precisamente el año en el que se cumple el 25 aniversario de su estreno en la competición.