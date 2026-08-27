Benidorm Open Arena: el proyecto entra en la fase de redacción y la obra física queda “a las puertas”

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha explicado que el Ayuntamiento ya ha adjudicado tanto la redacción del proyecto de ejecución como los trabajos vinculados a la futura obra, por lo que una empresa constructora ya está trabajando en el proyecto.

El recinto se proyecta contará con una inversión de alrededor de 15 millones de euros, de los que aproximadamente 6,2 millones procederán de fondos europeos, dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local, EDIL.

El alcalde ha evitado concretar una fecha exacta para el inicio de los trabajos, aunque ha asegurado que la intención municipal es que comiencen en los próximos meses, una vez el proyecto sea entregado, recepcionado y validado por los técnicos municipales.

El Open Arena ha aparecido además vinculado durante la rueda de prensa a la posibilidad de que Benidorm pueda acoger en el futuro un EuroPride.