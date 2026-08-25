Finestrat se prepara también para el paso de la etapa 9 que acogerá la "Caravana de la Vuelta" en la Avenida Benidorm

Finestrat se prepara para el paso de la etapa reina de la Vuelta ciclista a España este domingo 30 de agosto sobre las 12:30 horas. El pelotón parte desde La Vila Joiosa y arranca el crono justo en la entrada al término municipal de Finestrat por la CV-759. El paso por Finestrat está previsto sobre las 12:30 horas por la CV-767, circundando La Penya hasta llegar a Avenida Aitana, Camí de Reis, Avenida Benidorm y seguir su trayecto por la CV-758 hacia La Nucia.

Y antes, sobre las 10.30 horas, para animar a la afición a presenciar este acontecimiento deportivo, llegará la “Caravana de la Vuelta” a Finestrat.

La “Caravana” de la Vuelta

Para ambientar el paso de los ciclistas, la Avenida Benidorm acogerá a “LA CARAVANA DE LA VUELTA” a partir de las 10:30 horas. Es una de las partes más festivas que rodean a la carrera, un espectáculo de más de 20 vehículos que precede al paso del pelotón ciclista. Durante la parada, se repartirán regalos entre el público allí presente. Todo ello en un ambiente festivo amenizado por música y actividades para el público infantil.

En concreto, desde la Concejalía de Infancia y de Juventud han organizado talleres infantiles a pie de calle, junto a la Caravana, para que niños y niñas confeccionen maillots, medallas, banderines o dorsales. “La caravana de La Vuelta es una fiesta. Es una forma de animar a la afición y a la población en general a ver pasar por Finestrat al pelotón ciclista afrontando una de las etapas más duras de la Vuelta a España 2026”, señaló la concejala de Deportes, Beatriz Quintillán. “Por nuestra parte, desde Finestrat y dada la gran afición que existe por el ciclismo, encantados de acoger esta etapa que proyectará la imagen de nuestra localidad a todo el mundo, una vez más, a través del deporte”. Tras la parada de la Caravana, la fiesta deportiva continuará con el paso del pelotón ciclista en la etapa 9 de la Vuelta Ciclista sobre las 12:30horas.

Cortes de tráfico y restricciones de estacionamiento

La concejala de Deportes, también de Seguridad y Tráfico, informó sobre el dispositivo de seguridad desplegado con motivo de este evento deportivo y los cortes de tráfico que se producirán para albergar la Caravana y el posterior paso del pelotón: Entre las 10:30 y las 11:30 horas se producirá corte del tramo de la Avenida Benidorm, entre carrer Puig Campana y cruce de carrer Fonteta (en ambos sentidos de circulación) por ubicación de La Caravana. En el tramo indicado, entre las 12:15 y 12:45 horas se producirá el corte de tráfico por el paso de carrera por Finestrat. No se podrá estacionar desde el sábado 29 de agosto a partir de las 23:00 horas en todo el tramo de carrera comprendido entre Avenida Aitana, Camí de Reis y Avenida Benidorm.

Información general

La 81ª edición de la Vuelta Ciclista a España arrancó el sábado 22 de agosto en Mónaco y terminará el 13 de septiembre en Granada. Durante sus 21 etapas, cuenta con 20 sedes inéditas, visita 6 comunidades autónomas y cuatro países: Mónaco, Francia, Andorra y España.

La etapa 9 de altísima montaña se celebrará este domingo 30 de agosto y recorrerá 187 kilómetros desde Villajoyosa a Finestrat, La Nucia, Polop, Callosa d’En Sarrià, Bolulla, Tàrbena, Parcent, Orba, Tormos, Sagra, Pego, L’Atzúbia, Benirrama (Vall de Gallinera), Benialí (Vall de Gallinera), Alcalà de la Jovada (La Vall d’Alcalà), Tollos, Fageca, Quatretondeta, Gorga Benilloba, Benasau, Alcoleja, Penàguila, Benifallim, La Torre de les Maçanes, Relleu y Sella.

La subida a los míticos Alto de El Miserat, de primera categoría, y Puerto de Tudons, de segunda, serán dos de los momentos clave de la carrera, que vivirá su punto álgido durante el ascenso a la Sierra de Aitana, una de las cimas históricas de La Vuelta que regresa tras una década de ausencia, precisamente el año en el que se cumple el 25 aniversario de su estreno en la competición.

En el ámbito deportivo, los ciclistas afrontan 7 llegadas en alto; 2 contrarrelojes individuales; 4 etapas de media montaña; 6 etapas de montaña, y 9 etapas llanas u onduladas, una de ellas con final en alto. Los horarios estimados de la Vuelta por Finestrat son: 10:30 h. Llegada de la caravana de La Vuelta. 12:30 h. Paso del pelotón de La Vuelta