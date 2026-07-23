La nueva potabilizadora de Callosa d'en Sarrià ya está lista para garantizar agua de máxima calidad a partir del 18 de agosto

El Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià continúa avanzando en una de las actuaciones más importantes para reforzar la calidad y la seguridad del abastecimiento de agua potable en el municipio. El alcalde, Andrés Molina, acompañado por técnicos de Aqualia, ha visitado las instalaciones de Imedagua Group, en Cocentaina, donde ya se encuentra completamente terminada la nueva planta potabilizadora compacta que será instalada en la localidad el próximo 18 de agosto.

La visita ha permitido comprobar de primera mano el avanzado estado de la infraestructura, conocer su funcionamiento y verificar los últimos detalles antes de su traslado a Callosa d'en Sarrià. Según explicó el director técnico de Imedagua Group, Víctor Martínez, la planta está completamente finalizada y preparada para su transporte.

"El día 18 saldrán dos camiones portacontenedores, uno con la planta y otro con toda la carga del material filtrante. La instalación es muy rápida y, una vez conectada, en apenas unos días podrá estar suministrando agua tratada", explicó.

La planta incorpora un sistema de microfiltración industrial capaz de retener partículas de hasta una micra, una tecnología que garantiza una filtración absoluta, eliminando sedimentos, materia orgánica, arrastres, microplásticos y otros elementos en suspensión presentes en el agua.

Una solución innovadora para garantizar agua potable los 365 días del año

Tras recorrer las instalaciones y conocer el proceso completo de tratamiento del agua, el alcalde de Callosa d'en Sarrià mostró su satisfacción por el resultado.

"Cuando se me planteó este proyecto tenía algunas dudas, pero hoy han desaparecido completamente. He podido comprobar cómo funciona todo el proceso de filtración y microfiltración y puedo decir con total tranquilidad que, una vez esté funcionando después del 18 de agosto, Callosa d'en Sarrià contará con un agua de máxima calidad", afirmó Andrés Molina.

La nueva infraestructura permitirá tratar hasta 150 metros cúbicos de agua por hora, reforzando la seguridad del suministro y minimizando el riesgo de que vuelvan a producirse incidencias relacionadas con episodios de turbidez.

Además de la eliminación de partículas en suspensión, la instalación está preparada para reducir la presencia de bacterias, virus, amonio, hierro, manganeso y otros compuestos que puedan afectar a la calidad del agua, cumpliendo con los criterios establecidos en el Real Decreto 3/2023 sobre la calidad del agua de consumo humano.

Una instalación pionera y portátil

La jefa de obra de Aqualia, Isabel Castro, explicó que los trabajos previstos en Callosa d'en Sarrià consistirán en la ejecución de una losa de hormigón sobre la que se ubicará el contenedor y la conexión con la tubería existente para que el agua sea tratada antes de regresar a la red de abastecimiento y a los depósitos municipales.

"Es una actuación relativamente sencilla. Habrá algunas molestias puntuales durante la ejecución de la conexión, por las que pedimos disculpas de antemano a la ciudadanía, pero el beneficio para el municipio será muy importante", señaló.

Castro destacó además el carácter innovador de esta infraestructura, al tratarse de una planta potabilizadora compacta instalada en contenedor, diseñada para adaptarse a las necesidades de cada municipio y con la ventaja añadida de poder trasladarse a otra ubicación si en el futuro fuera necesario, sin perder la inversión realizada.

Tecnología avanzada para reforzar la seguridad hídrica

La nueva planta incorporará monitorización remota las 24 horas del día, funcionamiento totalmente automatizado y un diseño modular que permitirá ampliar su capacidad en caso de que las necesidades del municipio aumenten en el futuro.

La inversión realizada ronda los 250.000 euros y representa una actuación estratégica para reforzar la resiliencia del sistema de abastecimiento de agua de Callosa d'en Sarrià.

El alcalde callosino destsca que "Con esta infraestructura, el Ayuntamiento da un paso decisivo para garantizar a los vecinos un suministro de agua potable seguro, estable y de la máxima calidad durante las 24 horas del día y los 365 días del año"."