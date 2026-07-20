Villajoyosa tendrá un Punto Violeta y un Punto Arcoíris en las Fiestas de Moros y Cristianos

Un año más y con la finalidad de disfrutar de unas fiestas de Moros y Cristianos libres de violencia sexual y sexista hacia las mujeres y de lgtbifobia, la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad instalará Puntos Violeta y Arcoíris de sensibilización e intervención ante posibles agresiones los días 25 y 26 de julio en las inmediaciones de las compañías que ostentan este año los reinados: Artillería del Islam del Rey Moro; y Llauradors de la Reina Cristiana.

Los ediles de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez, y el concejal de Fiestas y Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, han presentado esta mañana esta iniciativa así como los servicios orientativos que ofrecerán al público, junto a la agente de Igualdad del Ayuntamiento de Villajoyosa, Elena Criado; Sara Torregrosa, agente de la Policía Local; el presidente y coordinador del colectivo VilaDiversitat, Paco Llorca, y el miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación Santa Marta, Roger López.

El primer día de instalación del Punto Violeta y Punto Arcoíris será el 25 de julio, de 00.00 a 06.00 horas en la calle Relleu, junto a la Policía Local, justo enfrente del acceso Compañía Artillería del Islam del Rey Moro (en el antiguo solar donde estaba el colegio Doctor Esquerdo). Al siguiente, 26 de julio, los puntos se instalarán en la calle Colón 65, en las inmediaciones de la compañía de la Reina Cristiana. El horario en este caso será desde las 00.00 hasta las 06.00 de la madrugada.

Un año más, el Punto Violeta contará con una psicóloga especializada en violencia contra las mujeres que ofrecerá una primera intervención en caso de darse una situación de presunta agresión sexista o sexual en un espacio privado. También dispondrá de personal técnico que desarrollará actividades de sensibilización ciudadana para generar redes de apoyo y alianzas de modo que el compromiso ciudadano de repulsa hacia actitudes sexistas y lgtbifóbicas sea generalizado, así como ofrecerá información sobre protocolos de actuación y teléfonos de atención urgente.

También se repartirán tapavasos para para prevenir agresiones sexuales por sumisión química en el consumo de bebidas y pulseras Centinela, un sistema de prevención diseñado para detectar sustancias empleadas en la sumisión química o “spiking”. Se trata de un dispositivo portátil que, con solo unas gotas de bebida, permite identificar estupefacientes con gran precisión. Además, cuenta con código QR, geolocalización y acceso a llamadas de emergencia, lo que refuerza la seguridad de las usuarias ante posibles agresiones.

Las pulseras Centinela forman parte de las acciones para frenar las violencias sexuales en los espacios de ocio y lúdicos tras la adhesión del Ayuntamiento de Villajoyosa al protocolo de Espacios Libres de Violencia Sexual impulsado por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana el pasado en 2025 y al que se han adherido ya locales de ocio como Maboevento, La Primera, El Casino,

festivales como Marorfest 2026. Roger López explicó que este año se ha incrementado el número de compañías festeras que se han sumado a la iniciativa a la que también se adhirió la Asociación Santa Marta.

El Punto Arcoíris impulsado por la asociación Viladiversitat en colaboración con Arcoíris Entiende tiene como objetivo “fomentar la inclusión, la visibilidad y la seguridad de las personas LGTBIQ+ durante la fiesta, así como ofrecer información, atención y prevención en salud sexual”, subrayó la concejala, Maite Sánchez. El Punto Arcoíris, como espacio seguro hacia cualquier tipo de agresión lgtbifóbica, ofrecerá derivación inmediata a los servicios especializados y fuerzas de seguridad. También facilitará información sobre diversidad sexual y de género, atención personalizada y confidencial, materiales preventivos e información sobre pruebas de VIH y ITS.

El concejal de Seguridad ciudadana explicó que “tanto el Punto Violeta como el Punto Arcoíris estarán coordinados con las áreas de Fiestas y Seguridad Ciudadana, así como con la Policía Local de La Vila, siendo prioritaria la atención a las víctimas”.