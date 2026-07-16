Benidorm transmitirá la final del Mundial en las pantallas gigantes del Skyfest para contar con un aforo de hasta 17.000 personas

El evento está organizado por el consistorio y Skyfest y cuenta con la colaboración entre otros de la Comissió de Festes Majors Patronals, el Benidorm C.F. y RTVE

La celebración de la final del Mundial de fútbol el próximo domingo con la presencia de la selección española se convertirá en un gran espectáculo en Benidorm. Así, la Concejalía de Eventos ha informado hoy de que el partido se podrá seguir a través de las pantallas gigantes instaladas en el recinto del Skyfest en lo que será una jornada con mucha animación, diversión, sorpresas y artistas invitados hasta llegar al momento culminante del inicio del partido.

El motivo principal de la organización de este evento es poder albergar un aforo de hasta 17.000 personas, según ha informado Jesús Carrobles, concejal de Eventos, “y que el máximo número de benidormenses, aficionados y visitantes puedan disfrutar de una jornada que esperemos sea histórica para nuestra selección de fútbol”.

La gran fiesta que se vivirá el domingo está organizada por el propio Ayuntamiento y la empresa del Skyfest, y cuenta como colaboradores con el Benidorm C.F., Los 40, la Comissió de Festes Majors Patronals y Radio Televisión Española.

Para la ocasión ya se ha confirmado la instalación de cuatro pantallas gigantes en el interior del recinto para que el encuentro pueda ser visto desde cualquier punto. En el interior se establecerán dos zonas principales. Por un lado, un área para presenciar el partido sentado, para lo que se dispondrán de 3.000 sillas. Por otro, el resto del recinto, para verlo de pie o sentado en el césped.

Las puertas del Skyfest se abrirán a las 18 horas y, para hacer más amena la espera hasta la hora de inicio de la final, ya se ha confirmado la presencia de varios artistas invitados y no se descarta la incorporación de algunos más. Entre los confirmados están Atyat, Ku Minerva, Dani J y Rosalinda, todos ellos participantes del Benidorm Fest. El espectáculo será presentado y conducido por Quique Jiménez ‘Torito’. El recinto contará con barras, ‘food trucks’ y puestos de comida que estarán abiertas desde el momento en que empiecen a entrar los asistentes. La organización ha avanzado que a lo largo de la tarde habrá regalos para los asistentes y numerosas sorpresas.