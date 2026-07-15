El estreno de ‘El Manantial del Amor’ emociona al público del 38 º Festival de Cine de l'Alfàs del Pi e inicia su recorrido por festivales

El 38 Festival de Cine de l'Alfàs del Pi vivió este domingo una de las proyecciones más emotivas de su programación con el estreno de ‘El Manantial del Amor. La historia de Sister Mary Musembi’. El auditorio de la Casa de Cultura registró un lleno de público, que siguió el documental con profundo respeto y respondió con una prolongada ovación al término de la proyección. Un estreno que su director dedicó en la presentación a Sister Mary y a todas las religiosas que entregan su vida en ayudar a los más desfavorecidos.

Dirigida por Alberto Giulianotti, CEO de Blau Comunicación, la pieza ofrece un retrato íntimo de la labor que Sister Mary Musembi desarrolla desde hace años en Machakos, una de las regiones más desfavorecidas de Kenia. A través de una narración pausada y de imágenes grabadas durante una misión solidaria en enero de 2026, el documental muestra el día a día de la Fundación Mercy Servants of the Poor, un hogar donde niños y adultos afectados por enfermedades, discapacidad o abandono encuentran mucho más que asistencia. Encuentran una familia.

El documental inicia ahora su recorrido por festivales

Tras su estreno en l’Alfàs del Pi, ‘El Manantial del Amor’ inicia una nueva etapa con el objetivo de desarrollar un recorrido por festivales nacionales e internacionales.

La productora trabaja ya en la estrategia de distribución del cortometraje, con especial interés en festivales de cine documental, derechos humanos, cine social, discapacidad e inclusión, cooperación internacional, cine africano y certámenes vinculados a valores humanos y temática religiosa.

«El estreno no es el final del proyecto. Es el comienzo. Queremos que la película viaje, que llegue a nuevos públicos y que la historia de Sister Mary permita que más personas conozcan la realidad del hogar y decidan implicarse», afirma el director.

La estrategia de distribución contempla un recorrido inicial por festivales y muestras cinematográficas y, posteriormente, la posibilidad de impulsar proyecciones en universidades, entidades sociales, asociaciones, colegios profesionales y otros espacios vinculados a la cooperación, la discapacidad y la acción social.

Una vida entregada a los demás

La historia de Sister Mary Musembi es la de una decisión que transformó cientos de vidas. Tras abandonar una vida de clausura en España, regresó a su país natal impulsada por una profunda vocación de servicio para acompañar a quienes más sufrían.

Con el paso de los años, aquella labor inicial se convirtió en un proyecto de acogida que hoy ofrece atención integral a personas que habían quedado fuera de cualquier red de protección. Lejos de levantar una institución convencional, creó un hogar donde el cuidado cotidiano se entiende como la forma más auténtica de devolver la dignidad a quienes la habían perdido.

El documental recorre esa realidad desde la cercanía, sin artificios, mostrando que detrás de cada historia de sufrimiento existe también una historia de esperanza.

Un documental nacido desde la experiencia

Durante la presentación, Alberto Giulianotti explicó que el proyecto nació tras convivir durante varios días con la comunidad de Mercy Servants of the Poor. «Cuando llegas a Machakos entiendes que estás ante una historia de amor. Queríamos que el documental transmitiera exactamente eso, la capacidad que tiene una persona para transformar la vida de muchas otras.»

El director reconoció que condensar aquella experiencia en apenas nueve minutos supuso un importante desafío creativo. Según explicó, el objetivo era que las imágenes hablaran por sí solas y que el espectador pudiera descubrir la esencia del proyecto sin necesidad de recurrir al dramatismo. «Hay lugares que cambian tu forma de mirar el mundo. El hogar de Sister Mary es uno de ellos. Si quien ve el documental sale con más preguntas que respuestas y con ganas de implicarse, habremos conseguido lo que buscábamos.»

El reconocimiento del Festival

Durante el acto, el director del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi, Luis Larrodera, destacó que «Conocer a Sister Mary lo que creo que todo el mundo que estaba llenando la sala ha salido con la misma sensación de querer saber más, y por supuesto un sentimiento de admiración y de fé en el ser humano», también añadió “El documental remueve, remueve por dentro porque está tratado muy de piel, se ve que hay mucho amor por laa personas que lo han realizado y eso se transmite desde el primer segundo, hay mucho amor, mucho respeto y mucha ganas de gritar al mundo, Hey!! esta persona esta aquí y está llevando a cabo esta labor en favor de los más desfavorecidos”

Por su parte, el alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arqués, señaló que «Para nosotros es muy importante que el Festival acoja este tipo de cortos documentales sobre cooperación internacional y voluntariado, esa experiencia de una monja que abandona su vida de clausura en España para ir a Kenia a ayudar a los más desfavorecidos debe ser conocida por el público y el festival es una plataforma que da visibilidad a su labor y a los cooperantes que viajaron a Kenia».

Un mensaje que trasciende la pantalla

Más allá de su valor cinematográfico, ‘El Manantial del Amor’ es una invitación a detenerse y mirar hacia quienes habitualmente permanecen invisibles. El documental pone el foco en la fuerza transformadora del cuidado, en la solidaridad cotidiana y en la convicción de que ninguna persona debería ser definida por su enfermedad, su discapacidad o su situación de abandono.

Su estreno en el Festival de Cine de l'Alfàs del Pi permitió compartir con el público una historia profundamente humana que trasciende fronteras y culturas. Una historia que encuentra su mejor síntesis en las palabras de la propia Sister Mary Musembi, convertidas ya en el corazón del documental: «Quien no encuentra amor fuera, puede hallarlo aquí».

Un compromiso que continúa después de la película

La implicación de Blau Comunicación y del grupo que viajó a Kenia trasciende la realización del documental.

Tras conocer de primera mano la realidad del hogar, sus integrantes mantienen activo un grupo de apoyo en España destinado a dar visibilidad a la labor de Sister Mary, generar contenidos y canales de comunicación, establecer relaciones con colectivos y entidades, y buscar colaboradores y donantes.

Entre los principales retos del proyecto se encuentran mejorar el acceso al agua mediante la construcción de un pozo, dotar de energía las instalaciones, impulsar la formación especializada del personal que atiende a los residentes, continuar mejorando las infraestructuras existentes y poner en funcionamiento la clínica construida en el complejo.

«Nuestro compromiso no termina cuando aparecen los títulos de crédito. La película es una herramienta para dar a conocer esta historia, pero el verdadero objetivo es conseguir que más personas se acerquen al proyecto, conozcan la labor de Sister Mary y comprendan que también pueden formar parte de él», añade Giulianotti.

Sinopsis: Tras abandonar una vida de clausura en España, Sister Mary Musembi regresó a una de las regiones más pobres de Kenia con la misión de devolver la dignidad a quienes habían sido abandonados por la enfermedad, la discapacidad o la extrema pobreza. Allí levantó un hogar donde niños y adultos encuentran mucho más que cuidados: encuentran una familia.

El Manantial del Amor es un retrato íntimo y profundamente humano sobre la esperanza y la fuerza transformadora de una mujer que decidió dedicar su vida a los demás. Un lugar donde, como ella misma dice, «quien no encuentra amor fuera, puede hallarlo aquí».

Web del proyecto: sistermarymusembi.com

Desde Blau Comunicación y Eventos aseguraron que "creemos en el poder transformador de las historias que inspiran y cambian vidas. Por eso, formamos parte del equipo de colaboración que apoya la labor de Sister Mary Musembi, implicándonos activamente en la búsqueda de fondos para que pueda seguir ofreciendo futuro y dignidad a quienes más lo necesitan".