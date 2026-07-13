Extinguido el incendio declarado el domingo en la partida Armanello de Benidorm

Una gran columna de humo negro se vio este domingo sobre Benidorm a causa delincendio de vegetación declarado en la partida Armanello, en las proximidades de la Avenida Comunidad Valenciana. Afectó a vegetación tipo matorral, monte bajo, y se movilizó helicóptero para dirigir y coordinar las dotaciones de tierra. Entre los medios usados estuvieron una unidad mando jefatura, dos bombas forestales pesadas, una bomba nodriza pesada, una bomba rural pesada con 1 suboficial, 1 sargento, 1 cabo, 12 bomberos del parque de Benidorm, así como más de tres unidades de bomberos forestales y 1 medio aéreo de extinción de incendios