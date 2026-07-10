El president de la Generalitat anuncia que las obras del “Segundo Instituto de La Nucía se iniciarán en breve”

Tras el pleno del Consell en La Nucía, Juanfran Pérez, president de la Generalitat, ha visitado esta mañana las avanzadas obras del Tercer Colegio Público de Infantil y Primaria de La Nucía, que a final de año serán una realidad. En esta visita el president anunció el inicio “en breve de las obras del Segundo Instituto de La Nucía”, poniendo fin a una reivindicación de la comunidad educativa de La Nucía.

En esta visita han participado la consellera de Educación Carmen Ortí y el alcalde de La Nucía Bernabé Cano, así como el arquitecto y resto de la dirección facultativa de la obra y los concejales del Ayuntamiento de La Nucía.

El inminente Tercer Colegio Público de Infantil y Primaria de La Nucía contará con 2 aulas de 2 años, 6 aulas de Infantil y 12 de primaria y con capacidad para 490 alumnos. Esta actuación supone una inversión de 8.998.124,15 euros por parte de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana.

“En breve se iniciarán las obras del Segundo Instituto de La Nucía”

En la visita a las obras del tercera Colegio de La Nucía, el president de la Generalitat anunció que “en breve se iniciarán las obras del Segundo Instituto de La Nucía, poniendo fin a una reivindicación histórica de La Nucía, tan necesaria. Tras 8 años de abandono educativo por parte del Gobierno del Botánic”. Juanfran Pérez reseñó también que “en esta legislatura esas demandas históricas educativas que tenía La Nucía serán una realidad con la construcción del Tercer Colegio de Infantil y Primaria, demostrando el rigor y el compromiso de este Consell con la Educación”.

“Una gran noticia para La Nucía el Segundo Instituto”

Bernabé Cano destacó como “una gran noticia el anuncio del president de la Generalitat Valenciana sobre el Segundo Instituto de La Nucía”. El primer edil recordó que “el Segundo Instituto al igual que este tercer colegio es una necesidad para La Nucía y su comunidad educativa. El primer Instituto de La Nucía se construyó para 550 alumnos y en la actualidad tenemos 1.300 alumnos, estamos desbordados. El president ha recogido nuestras peticiones y ya estamos trabajando en el segundo instituto, en breve conoceremos el proyecto y la capacidad de este centro, tan necesario para La Nucía.”

Tercer Colegio: 490 alumnos

Este futuro centro escolar está ubicado en la parcela municipal de 8.860 m2 situada entre la calle Sorolla y Benlliure, detrás del Supermercado Aldi. El Tercer Colegio Público de Infantil y Primaria de La Nucía contará con dos edificios: uno para educación infantil y otro para primaria. Tendrá dos aulas de niños de dos años, seis de Infantil y doce de Primaria. Además, dispondrá de gimnasio y un gran comedor con cocina propia. En total habrá 3.876 m2 de superficie construida en los diferentes edificios del tercer colegio. A su vez contará con 4.734 m2 de espacios exteriores con 2 pistas polideportivas, huerto escolar, área de juegos infantiles, zonas ajardinadas, áreas de paseo y zonas porches...etc. En total, podría acoger a 490 alumnos. Su especial ubicación hará que muchos estudiantes puedan ir a este nuevo cole andando, eliminando muchos buses escolares, lo que supondrá un gran ahorro para la Generalitat en transporte escolar.