Callosa d'en Sarrià impulsa la participación ciudadana para diseñar su Plan Estratégico de Turismo 2026-2030

El Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià ha puesto en marcha el proceso participativo para la actualización del Plan Estratégico de Turismo 2026-2030, un documento que marcará la hoja de ruta del desarrollo turístico del municipio durante los próximos años con el objetivo de consolidar un modelo más sostenible, equilibrado y beneficioso para toda la población.

Para ello, el consistorio ha habilitado un cuestionario online dirigido a vecinos, empresarios, trabajadores, asociaciones y demás agentes del territorio con el fin de recoger sus opiniones, necesidades y propuestas. Las aportaciones servirán para elaborar el diagnóstico de la situación actual y definir las líneas estratégicas que orientarán las futuras políticas turísticas de Callosa d'en Sarrià.

El Ayuntamiento considera fundamental que la ciudadanía participe activamente en este proceso, ya que el turismo constituye uno de los sectores con mayor capacidad para generar oportunidades económicas, preservar el patrimonio natural y cultural y mejorar la calidad de vida del municipio.

Entre los aspectos que permitirá definir esta consulta destacan:

-Los principales retos del turismo en Callosa d'en Sarrià.

-Las prioridades de actuación para el periodo 2026-2030.

-Las iniciativas y proyectos que requiere el municipio para avanzar hacia un turismo más sostenible, competitivo y respetuoso con el entorno.

La encuesta puede completarse en aproximadamente diez minutos y permanecerá abierta hasta el próximo 13 de julio de 2026. Las respuestas serán tratadas de forma agregada y se utilizarán exclusivamente para la elaboración del Plan Estratégico de Turismo, garantizando en todo momento la confidencialidad de la información aportada. El Ayuntamiento anima a toda la ciudadanía y al tejido empresarial y asociativo a participar en esta iniciativa, convencido de que la colaboración de todos permitirá construir un modelo turístico adaptado a las necesidades del municipio y preparado para afrontar los retos del futuro.

Sobre el Plan Estratégico de Turismo 2026-2030

El Plan Estratégico de Turismo 2026-2030 establecerá la planificación turística de Callosa d'en Sarrià para los próximos años, definiendo acciones que impulsen un desarrollo sostenible, potencien los recursos naturales, culturales y patrimoniales del municipio y favorezcan un turismo de calidad que genere beneficios sociales, económicos y medioambientales para toda la localidad.