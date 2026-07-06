Mario Villar y Pere Rostoll, anuncian su intención de presentarse a las primarias socialistas para ser candidato a alcalde de Benidorm

El Diputado autonómico, Mario Villar y el miembro de la Ejecutiva del PSPV y director de Comunicación del Ministerio de Transportes, Pere Rostoll, anuncian que se van a presentar a las primarias del PSOE de Benidorm, uno de los dos será el elegido como futuro candidato socialista a la alcaldía de Benidorm.

Tras el anuncio hace unas semanas de la portavoz socialista de Benidorm, Cristina Escoda, expresando que no volvía a presentarse como candidata a la alcaldía en las próximas elecciones municipales, la agrupación socialista irá a primarias al pasar el verano para elegir al futuro candidato socialista a la alcaldía de Benidorm. Ambos candidatos concurrirán a esas primarias cuando se abra el proceso de recogida de avales tras el verano. Mario Villar expresaba el apoyo y el aliento que le había mostrado su entorno para presentar su candidatura a las primarias

Por su parte Pere Rostoll anunciaba también su propuesta de liderar el PSOE de Benidorm y ser el candidato a la alcaldía de la ciudad.