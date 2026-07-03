Villajoyosa renueva la Oficina de Turismo del Chalet Centella para mejorar la atención a los visitantes preservando su valor patrimonial

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha finalizado los trabajos de mantenimiento y adecuación de la Oficina de Turismo ubicada en el Chalet Centella, una actuación que ha supuesto una inversión municipal de 41.116 euros destinada a modernizar uno de los servicios públicos con mayor utilización del municipio, al tiempo que se preserva el valor patrimonial de este emblemático edificio, catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL).

La Oficina de Turismo de Villajoyosa atendió durante 2025 a 23.936 personas y 10.631 en 2026, consolidándose como uno de los principales puntos de atención al visitante del municipio. Integrada en la Red Tourist Info de la Comunitat Valenciana, ofrece información turística sobre el patrimonio histórico, las playas, la oferta cultural, la gastronomía, el comercio local y el conjunto de recursos turísticos de Villajoyosa y del resto de la Comunitat Valenciana, convirtiéndose en la primera toma de contacto para miles de personas que eligen la ciudad como destino.

La oficina abrió sus puertas en el Chalet Centella en marzo de 2010 y, tras más de dieciséis años de funcionamiento ininterrumpido, precisaba una actuación de mantenimiento y actualización que permitiera adaptar sus instalaciones a las necesidades actuales del servicio, mejorando la accesibilidad, la funcionalidad y el confort tanto para los visitantes como para el personal.

La intervención ha respetado en todo momento la arquitectura y los elementos singulares del edificio. Los trabajos han consistido en la renovación de la iluminación con criterios de eficiencia energética, la actualización de la imagen interior y la señalética, la reorganización de los espacios expositivos, la instalación de un nuevo mostrador adaptado para mejorar la accesibilidad y la renovación del mobiliario de atención al público, dotando a la oficina de un espacio más moderno, funcional y acogedor.

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó que “la Oficina de Turismo es uno de los servicios municipales con mayor contacto directo con quienes nos visitan. Casi 24.000 personas fueron atendidas durante el pasado año y eso hacía necesaria una actuación que mejorara la calidad del servicio sin renunciar a la conservación de un edificio tan representativo como el Chalet Centella. Cuidar la primera imagen que ofrecemos de Villajoyosa también es una forma de seguir fortaleciendo nuestro destino turístico”.

La concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, señaló que “hemos actuado desde el máximo respeto hacia un inmueble protegido que forma parte de la historia de Villajoyosa. Nuestro objetivo ha sido adaptar la oficina a las necesidades actuales de un destino turístico moderno, mejorando la experiencia de los visitantes y las condiciones de trabajo del personal, sin perder la identidad de un edificio tan singular”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios públicos y con la conservación del patrimonio histórico, apostando por unas instalaciones acordes con la calidad que demanda un destino turístico como Villajoyosa y con la importancia que la actividad turística tiene para la economía local. Esta actuación de mejora que ha supuesto el cierre de la oficina durante el mes de junio, ha mantenido el servicio de atención turística en el hall de Vilamuseu.