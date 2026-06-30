Villajoyosa instala placas solares para el autoconsumo colectivo en cubiertas de cinco edificios municipales

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha instalado placas solares para el autoconsumo colectivo en la cubierta de cinco edificios municipales. Esta actuación se enmarca dentro del PSTD (Plan de Sostenibilidad Turística en Destino), “Diversificación de la oferta y gestión turística sostenible”, está financiada por la Unión Europea con fondos Next Generation EU.

Este proyecto cuenta ha contado con una inversión de 289.367,65 euros y ha consistido en la instalación de placas solares en el Mercat Municipal, el polideportivo Marta Baldó, el polideportivo La Torreta, el CEIP Doctor Álvaro Esquerdo y el CEE Secanet.

El Alcalde Marcos Zaragoza ha firmado este lunes el acta de recepción de los trabajos en el CEIP Doctor Álvaro Esquerdo junto al concejal de Urbanismo y Ciudad Inteligente, Pedro Ramis, técnicos municipales y representantes de la empresa adjudicataria de estos trabajos, Energías Renovables HG.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “el objetivo de este proyecto es ahorrar en el consumo eléctrico y contar con una energía más sostenible, lo que permitirá al Ayuntamiento contribuir a la reducción de emisiones y avanzar aún más hacia la sostenibilidad energética”.

En el CEIP Doctor Álvaro Esquerdo se han colocado 178 módulos con una potencia de 100 kW; en el Mercat Municipal, 54 módulos fotovoltaicos y la instalación tendrá una potencia de 30 kW; en el polideportivo Marta Baldó, 30 módulos con una potencia de 15 kW; en el polideportivo La Torreta, 112 módulos de este tipo con una potencia de 60 kW; y en el CEE Secanet, 119 de esos módulos con una potencia de 60 kW.

Las placas solares están conectadas a la red en la modalidad de autoconsumo colectivo, con excedentes, acogida a compensación. Es decir, permitirá generar energía solar compartida entre edificios municipales y estará conectada a la red eléctrica. La energía sobrante que no se consuma se vertirá a la red y se compensará en la factura eléctrica, contribuyendo a un ahorro económico y a la sostenibilidad del municipio.