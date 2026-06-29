Benidorm da luz verde al convenio comarcal que permitirá contar con una segunda línea de impulsión de aguas residuales en Poniente

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm celebrado hoy ha aprobado por unanimidad el texto definitivo del acuerdo de cooperación para la financiación y ejecución de infraestructuras y actuaciones en el sistema de saneamiento y depuración de La Vila Joiosa; un acuerdo en el que se incluyen la Generalitat Valenciana, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) y los Ayuntamientos de La Vila Joiosa, Finestrat, Benidorm y Orxeta. El importe del acuerdo asciende a 1.815.000 euros, que es el correspondiente a las actuaciones previstas en el término municipal de Benidorm, según ha explicado el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate.

El edil ha destacado que con el actual gobierno de la Generalitat “el dinero recaudado por el canon de saneamiento que pagamos los ciudadanos ahora se destina a inversiones, a diferencia de épocas pasadas”. Ha citado algunas inversiones como los tres millones para la depuradora de Altea, otros 3,8 en la red de enganche de Alfaz del Pi con la EDAR de Benidorm y otra obra más que se encuentra en licitación por valor de ocho millones “muy importante para los agricultores y para la ciudad de Benidorm, como es el agua regenerada”.

Con respecto al proyecto previsto en el acuerdo elevado al pleno, González de Zárate ha precisado que el mismo “ya está redactado por parte del Ayuntamiento” y afecta a la zona de Poniente “para poder llevar las aguas residuales a la EDAR de Benidorm o a la depuradora de La Vila Joiosa”. El concejal ha explicado que se está renovando la estación de bombeo y adecuando la línea de impulsión para que está no discurra únicamente por la avenida Armada Española “y haya una segunda línea de impulsión”.

Tras agradecer el voto favorable del resto de grupos políticos, el edil ha recalcado que “el gobierno de la Generalitat está invirtiendo el dinero del canon de saneamiento, al contrario de lo que sucedía antes. Es un dinero que pagamos todos con el fin de no tener problemas en el futuro”.

En la misma sesión también se ha aprobado por unanimidad la propuesta de la Junta de Portavoces la denominación del nuevo vial que unirá la avenida Comunitat Valenciana con la N-332, así como las dos nuevas rotondas que se ubicarán tanto en la propia N-332 como en la avenida Comunitat Valenciana en su intersección con el nuevo vial.

La nueva avenida se denominará ‘Avinguda de l’Horta de Benidorm’ y se plantea en “reconocimiento merecido a uno de los enclaves más representativos de la historia, la identidad y el desarrollo de la ciudad”, según se indica en la moción, que añade que l’horta “representa la memoria colectiva de generaciones de benidormenses y, ante su importancia histórica para el pueblo de Benidorm, su relevancia trasciende su actual dimensión espacial y agrícola”. L’Horta sigue siendo un “elemento fundamental” del paisaje natural y cultural benidormense, “siendo testimonio vivo del carácter de las gentes de Benidorm y, singularmente, de su capacidad para trabajar la tierra con el máximo aprovechamiento de unos recursos hídricos siempre limitados”. La propuesta aprobada afirma también que l’Horta “no solo alimentó a generaciones de benidormenses; también contribuyó a modelar la identidad de un pueblo que sabe transformar su futuro sin olvidar sus raíces”.

En cuanto a las dos glorietas, con su denominación “se pretende dar protagonismo y relevancia a dos fechas determinantes en la historia de la ciudad”. Por un lado, la glorieta ‘8 de Maig’, que se ubica en la intersección de la N-332 con la Avinguda de l’Horta de Benidorm’. Esa fecha del año 1325 marcó el nacimiento jurídico y político del Benidorm actual como comunidad organizada. “Dar nombre a la gran rotonda significa mucho más que proyectar el futuro a esa fecha tan señalada” reza la propuesta, que añade que es “reconocer el día en que Benidorm empezó a existir con identidad propia”. “Las ciudades que respetan su historia se reconocen a sí mismas” y de ahí que la nueva glorieta se convierte en un “recordatorio permanente de que Benidorm es una ciudad que se construye entre todos y todos los días”.

Por último, la rotonda de la intersección con la avenida Comunitat Valenciana se denominará ’16 de Març’, fecha en la que en el año 1740 arribó a la playa de Benidorm la imagen de la Virgen del Sufragio. “Un acontecimiento que marcó profundamente la identidad espiritual, cultural y comunitaria” de la ciudad, afirma la moción, que continúa señalando que con este nombre se reconoce “el inicio de la devoción que ha acompañado a Benidorm durante casi tres siglos”. En definitiva, apostilla, la avenida y las glorietas “homenajean al pueblo y sus gentes, reconociendo territorio e identidad política y emocional. Un diálogo urbano entre ciudadanía y patrimonio histórico y cultural al trazarse un nuevo camino que, respetando la huerta, une historia y prosperidad”.

Por otra parte, ha salido también por unanimidad la modificación de las tarifas del taxi para 2026. El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, ha defendido que “no es una medida arbitraria” y que ha superado todos los filtros previstos en la ley. “Los datos son objetivos e irrefutables” ha dicho antes de recordar que “hace tres años que no cambian las tarifas, mientras que los costes de explotación se han incrementado más de un 10%”.

Así las cosas, en la Tarifa 1, la bajada de bandera pasa de 3,30 a 3,60 euros (7,4%); el kilómetro recorrido pasa de 0,96 a 1,02 euros (6,25%) y la hora de espera de 20,03 a 21,49 euros (7,29%). En el caso de la Tarifa 2, la bajada de bandera pasa de 4 a 4,25 euros (6,25%), el kilómetro recorrido pasa de 1,08 a 1,16 euros (7,41%%) y la hora de espera de 24,30 a 26,08 euros (7,33%). “No aprobar esta actualización sería condenar a un sector que es fundamental a afrontar los costes de su propio bolsillo. No son unas tarifas ni caprichosas ni desproporcionadas” ha afirmado Muñoz, que ha hecho hincapié en que “si no tenemos un servicio viable perjudicaremos a residentes y visitantes y, de esta forma garantizamos un servicio de transporte digno, de calidad y disponible”.

En materia económica, el pleno ha aprobado el abono de facturas por valor de 3.479.388,83 euros por servicios prestados por parte de las empresas concesionarias de la conservación y mantenimiento de la red semafórica; limpieza de dependencias municipales y de limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos. La concejal de Hacienda, Aida García Mayor, ha manifestado que, como en plenos anteriores, el abono de estas facturas ha de elevarse a pleno al estar estos servicios prestándose con contratos que se encuentran en proceso de adjudicación, motivo por el cual se omite la función interventora.

Asimismo, García Mayor ha reiterado nuevamente que todas las facturas están avaladas y revisadas por los técnicos municipales y cuentan con informes favorables, al constatar que “los servicios se han realizado, los precios se ajustan a mercado y se trata de servicios básicos para la ciudad que no se pueden dejar de prestar”. Por ello, la edil ha reiterado que todas las facturas han sido “perfectamente auditadas por los técnicos municipales” y se trata de un procedimiento “incluido en la ley y, por tanto, totalmente legal”. La propuesta ha salido adelante con el voto favorable del gobierno local del Partido Popular, mientras que los concejales del PSOE han votado en contra del pago de estas facturas y Vox se ha abstenido.

Condecoraciones y declaración institucional

En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado por unanimidad la propuesta de iniciación del procedimiento de concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo Azul por parte la Generalitat Valenciana a los comisarios de Policía Nacional de Benidorm, Luis Manuel Sánchez Navarro, y de la Policía Local, José Carlos Amorós San José, por la planificación, análisis y ejecución de la operación policial conjunta entre Policía Nacional y la Policía Local de Benidorm denominada ‘Scammers’, que se saldó con 77 detenidos y la intervención de gran cantidad de armas, dinero y sustancias estupefacientes entre los pasados 29 de marzo y 10 de mayo. Asimismo, también se ha solicitado una felicitación pública por parte de la Generalitat para las unidades G.R.P (Grupo de Respuesta y Prevención), K9 (Unidad Canina) y C.I.E.P. (Control e Inspección de Establecimientos Públicos) de la Policía Local de Benidorm por su participación en esta misma operación.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha destacado “el exitoso desarrollo de esta operación, una operación policial conjunta de primera magnitud y que constata que la colaboración policial puede dar resultados ejemplares”. Asimismo, ha trasladado que “poder garantizar la tranquilidad y seguridad de nuestros vecinos y visitantes no tiene precio”, tras recordar que “operaciones de esta envergadura contribuyen al éxito de nuestro destino turístico”. Por ello, Carrobles ha felicitado públicamente a todos los agentes y mandos implicados y les ha animado a seguir trabajando en esta misma línea para “seguir construyendo el futuro de nuestra ciudad”. Los grupos municipales de PSOE y Vox también se han sumado a estas felicitaciones.

Dentro de las conmemoraciones del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebró en todo el mundo este domingo, 28 de junio, el gobierno local del PP y el PSOE han aprobado con sus votos la Declaración Institucional del Ayuntamiento de Benidorm de apoyo a este colectivo, sumándose así a las declaraciones impulsadas también por la Federación Española (FEMP) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). El edil de Vox ha votado en contra.

En este punto, la edil de Igualdad, Ángela Zaragozí, ha trasladado que esta fecha “recuerda la importancia de seguir defendiendo la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y de fortalecer una convivencia democrática basada en el respeto, la libertad y la dignidad” y que, con esta declaración, “el Ayuntamiento de Benidorm subraya su firme compromiso con la promoción de los derechos de todas las personas, la creación de espacios seguros y la prevención de cualquier forma de discriminación”. Asimismo, el Consistorio “reafirma, un año más, su compromiso con los valores de igualdad, respeto, libertad y dignidad” y a seguir impulsando “políticas públicas que fomenten la igualdad de trato y la protección de los derechos humanos”.

Por otro lado, el pleno también ha dado luz verde para acordar la inaplicación de la prórroga tácita del contrato de la gestión del ciclo integral del agua, regulada en el artículo 31 del PCAP. El concejal del Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha señalado que este contrato se inició el 01 de julio de 1987 y actualmente se encuentra en se encuentra en vigor, en ejecución de la tercera de sus prórrogas, hasta el día 30 de junio de 2027, pudiéndose prorrogar durante veinte años más. No obstante, el edil delegado ha explicado que se ha considerado acordar la inaplicación de esta prórroga tácita y encargar a los servicios técnicos municipales que redacten, a la mayor brevedad posible, los informes que correspondan para que el pleno de la Corporación pueda tomar la decisión más conveniente para el interés general y de los ciudadanos de Benidorm.

El concejal ha señalado que el Ayuntamiento “va a tener un plazo de un año para que los técnicos nos indiquen qué es lo mejor para el interés general, si licitar un nuevo contrato, hacer otra prórroga, ir a una empresa pública u optar por una empresa mixta”. Asimismo, González de Zárate ha manifestado que cualquier decisión que se tome será “con Benidorm y el interés general por encima de todo y manteniendo los parámetros de eficacia y eficiencia”.

La propuesta ha salido adelante con el voto unánime de toda la Corporación.

Ayuda a Venezuela

Dentro de los despachos extraordinarios, el pleno ha sacado adelante por unanimidad de toda la Corporación la propuesta elevada por el alcalde Toni Pérez en nombre de la Junta de Portavoces para apoyar al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos ocurridos el pasado 24 de junio, que han provocado una grave catástrofe humana. Así, el Ayuntamiento de Benidorm va a colaborar económicamente destinando la cantidad de 8.000 euros, ayuda humanitaria y de emergencia que será canalizada a través de los mecanismos de cooperación y ayuda internacional habilitados por la Generalitat Valenciana, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) o aquellas entidades humanitarias que acrediten su actuación sobre el terreno.

Del mismo modo, también se ha acordado trasladar a las autoridades venezolanas y a las asociaciones de residentes “la solidaridad institucional y el apoyo del Ayuntamiento de Benidorm ante la grave situación que atraviesa el país” y adherirse a la convocatoria de un minuto de silencio promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias, a las 12 del mediodía de este lunes en la plaza de SS MM los Reyes de España.

Antes de proceder a la votación, el pleno ha guardado un minuto de silencio en señal de duelo y solidaridad con las 1.450 personas fallecidas y más de 3.200 heridos que se han confirmado hasta la fecha a causa de esta tragedia, así como con sus familiares y con el resto de afectados.

Por último, también dentro de los despachos extraordinarios, se ha dado cuenta de la Diligencia de Ordenación de 25 de junio de 2026 y Auto de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante plaza nº 3 sobre el APR-7 de Serra Gelada.