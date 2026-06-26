Villajoyosa finaliza las obras en el parque de Barberes Sud donde se han instalado "islas de sombra" y se ha puesto en valor el patrimonio romano

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha finalizado las obras en el parque de Barberes Sud, en la calle Pedro Ruiz Galiana nº 2. Este proyecto ha contado con una inversión de 449.070'48 euros, a través de una subvención de la Generalitat, y con él se ha dotado de sombras a esta zona, se ha hecho accesible y se ha puesto en valor el patrimonio romano. Los trabajos fueron adjudicados a Mediterráneo Obras y Asfaltos S.A. que los ha ejecutado en dos meses. La actuación abarca una superficie de 6.800 metros cuadrados donde se ubica el parque además de la zona arqueológica. Esta actuación cuenta con una subvención de la Generalitat dirigida a entidades locales en el marco de la Actuación de cohesión entre destinos de la Comunitat Valenciana, intervención integrada en el Plan territorial de sostenibilidad turística de la Comunitat Valenciana 2021, dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “esta actuación ha cambiado totalmente la escena urbana de este conocido parque y mejorado la accesibilidad. Además, hemos dotado al espacio de una amplia zona de sombra con la que se podrá disfrutar mucho más de este nuevo espacio por parte de vecinos y visitantes”. El primer edil apuntó que “hemos querido poner en valor la zona arqueológica, que muestra parte de nuestra historia”. El Alcalde ha firmado el acta de recepción de las obras este viernes junto a la concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar; el concejal de Urbanismo, Pedro Ramis; la concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rosa Llorca; técnicos municipales y representantes de la empresa adjudicataria.

La actuación ha incluido la creación de islas de sombra con la instalación de pérgolas modulares y se ha plantado arbolado de especies autóctonas y caducifolias (como Melia y Jacaranda). El objetivo es optimizar el confort térmico mediante la creación de zonas de sombra naturales y artificiales dotadas de red de riego. Además, se han creado itinerarios accesibles mediante adoquines de hormigón y bandas táctiles para personas con discapacidad visual. También se ha renovado el mobiliario urbano y se han instalado paneles informativos inclusivos, que incluirán códigos QR y pictogramas. El proyecto ha incluido la creación de un gran mural en una de las paredes del espacio que representa parte de las pinturas que se hallaron en la excavación arqueológica que se realizó en esta parcela y que se encuentran ahora en Vilamuseu. Además, la zona arqueológica se ha delimitado y señalizado.

La concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, explicó que se ha integrado el patrimonio arqueológico en el parque “de tal forma que los que nos visitan puedan conocer nuestra historia con detalle”. Se han mantenido 295 metros cuadrados del yacimiento reservados exclusivamente para futuras puestas en valor; y se han instalado luminarias específicas para destacar los restos arqueológicos durante la noche.