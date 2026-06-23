Instalados en la Cala de Villajoyosa cuatro aparatos biosaludables

El Ayuntamiento de Villajoyosa, a través del departamento de Escena Urbana, ha llevado a cabo varias actuaciones en la calle Rosa de los Vientos, en la Cala. Una de ellas ha sido la instalación de cuatro aparatos biosaludables para fomentar la actividad física y saludable.

La concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar, explicó que “estos nuevos aparatos instalados en una de las zonas con más afluencia de la Cala están destinados a que aquellos que viven o nos visitan puedan realizar ejercicios biosaludables”.

Los aparatos biosaludables son equipos de gimnasia instalados en espacios públicos (parques, plazas o zonas residenciales) diseñados para que personas de todas las edades, especialmente los adultos mayores, puedan realizar ejercicio físico al aire libre de forma gratuita y segura.

Además, desde el departamento municipal se han realizado dos actuaciones de mejora en el parque urbano que existe en esta calle principal. “Hemos cambiado el césped del campo de fútbol existente que, sobre todo, usan los niños y niñas”, apuntó la edil del área.

A esta actuación se suma la mejora de la zona de columpios, donde “se han colocado nuevas cadenas y los asientos, ya que los que había estaban deteriorados”.