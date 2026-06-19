Más de 60 efectivos conformarán el dispositivo especial en las playas de Benidorm para la ‘Nit de Sant Joan’

Todos los servicios funcionarán hasta las 3 de la madrugada, incluidos los tres puntos de Playas Accesibles, y no se permite hacer hogueras ni acceder con envases de vidrio

Más de 60 efectivos conformarán el dispositivo especial que estará operativo en las playas de Benidorm con motivo de la ‘Nit de Sant Joan’, que se celebra el próximo martes, 23 de junio, por la noche. Un dispositivo preparado por el Ayuntamiento, la Policía Local y la concesionaria de las playas que ha quedado ultimado en una reunión de coordinación que se ha celebrado esta mañana y en la que se han definido todos los servicios extraordinarios que operarán en los arenales.

El alcalde Toni Pérez ha presidido esta reunión de coordinación, en la que también han estado presentes la concejal de Playas, Mónica Gómez; los ediles de Seguridad Ciudadana y de Limpieza Viaria, Jesús Carrobles y Luis Navarro; comisario jefe y un intendente de la Policía Local; personal del área de Playas y Medio Ambiente; y responsables de los Servicios Técnicos municipales, de la empresa concesionaria y de Protección Civil, que como cada año colaborará de este dispositivo.

Tal y como ha explicado tras el encuentro el primer edil, el dispositivo “será muy similar al de años anteriores y se ha dimensionado en función de las necesidades que suelen darse en esta ‘Nit de Sant Joan’, una cita en la que la ocupación de nuestras playas todos los años es muy elevada, con miles de residentes y turistas que acuden para participar de esta tradición y vivir así la que para muchos es la noche más mágica del año”.

El dispositivo especial de seguridad estará compuesto por 13 efectivos de la Policía Local a pie de playa entre agentes y mandos, así como una zodiac del servicio marítimo con dos agentes y dos quads, reforzando el servicio hasta las cuatro de la madrugada. Además, a partir de las 2 de la madrugada, la Policía Local comenzará a acceder a los arenales para iniciar el desalojo de los usuarios más rezagados, con el fin de facilitar las labores de limpieza.

El servicio de socorrismo y salvamento, a su vez, funcionará con horario prolongado e ininterrumpido hasta las 03.00 horas y dispondrá de un total de 29 efectivos de socorrismo y atención sanitaria, distribuidos por las tres playas. Así, habrá tres ambulancias con personal sanitario para dar servicio a las tres playas (avenida de Bilbao, Paseo de Colón y Vicente Llorca Alós con calle Aigües, a los que se sumará la embarcación de rescate y tres puestos de socorro (uno en Levante y dos en Poniente). La playa de Levante estará atendida por cinco socorristas, Poniente contará con otros seis y habrá uno en Mal Pas.

Asimismo, durante la noche de San Juan se prolongará el horario del servicio de Playas Accesibles, que este año pasará de abrir solo el del Parque de Elche a tener disponible los tres puestos con los que cuentan las playas: Parque de Elche y la avenida Mont Benidorm en Poniente y el ubicado a la altura de la calle Murica en Levante. Los tres estarán operativos desde las 19 horas hasta las 3 de la madrugada, con el objetivo de facilitar aún más el baño a las personas con problemas de movilidad durante esta noche. Además, tanto los aseos públicos ubicados en las inmediaciones de las playas como los lavapiés estarán operativos hasta las 03.00 horas.

Por lo que respecta a la limpieza de las playas, desde las 21.00 horas se contará con personal realizando labores de limpieza manual y reparto de bolsas de basura entre los grupos de personas que se encuentren en la playa. Además, a las 02.30 se iniciarán las labores de limpieza tanto manuales como con mecánicas, con tractores, cribadoras y otra maquinaria, debiendo quedar la arena despejada de personas desde las 2.00 horas para evitar cualquier incidente. De estas labores se encargarán un total de 32 operarios durante la tarde-noche de San Juan, completando el servicio con ocho vehículos de limpieza.

Los ediles responsables de las tres concejalías implicadas ha recordado, además, que tal y como recogen las ordenanzas municipales y es una norma habitual “no está permitido acceder a la playa con envases de vidrio, ni tampoco hacer hogueras ni usar los denominados ‘farolillos voladores’”. Por último, han agradecido de antemano la “colaboración” de ciudadanía y visitantes que la noche de San Juan acudan a las playas de Benidorm para “que esta noche sea especial para todos y para facilitar que el servicio de limpieza posteriores se prolongue lo menos posible y los arenales estén en perfectas condiciones para ser utilizados el miércoles ya desde primera hora”.

Izado de banderas

Por otra parte, tras la reunión de coordinación, también esta mañana ha tenido lugar el acto protocolario del izado en Levante de las distintas banderas que van a ondear un año más en las playas de Benidorm, tras haber superado los más exigentes estándares de calidad de la arena, las aguas y los servicios prestados.

Se trata de la Bandera Azul que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) y la bandera de Qualitur que condede Turisme Comunitat, que se suman a las que ya ondeaban de la ‘Q’ de Calidad Turística, la ‘S’ de Sostenibilidad y la bandera ‘Safe Tourism’ que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES). A todas ellas se añadirá en breve la de Ecoplayas, concedida por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente

El acto ha contado con la asistencia del alcalde Toni Pérez; la edil de Playas, Mónica Gómez; así como numerosos miembros de la Corporación municipal.