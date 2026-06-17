Villajoyosa implanta un sistema de control de aforos en las playas y espacios naturales

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha implantado un sistema inteligente de control de aforos en las playas y en el sendero de la Colada de la Costa con el objetivo de mejorar la gestión turística, reforzar la seguridad y optimizar la prestación de servicios públicos en estos espacios de gran afluencia. Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) La Vila Joiosa, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

El proyecto ha consistido en la instalación de 27 cámaras inteligentes dotadas de tecnología de inteligencia artificial capaces de contabilizar la afluencia de personas y analizar los flujos de movilidad en tiempo real. Los dispositivos se han ubicado en puntos estratégicos del litoral y del entorno natural del municipio, entre ellos la playa Centro y el sendero de la Colada de la Costa, espacios que registran una elevada afluencia de usuarios durante todo el año.

La concejal de Turismo, Rosa Llorca, el concejal de Ciudad Inteligente y Urbanismo, Pedro Ramis, y el concejal de Playas, Carlos Soler, han recepcionado esta actuación y han comprobado el funcionamiento del nuevo sistema, que permitirá disponer de información objetiva y actualizada sobre los niveles de ocupación de las playas y espacios naturales.

La concejal de Turismo, Rosa Llorca, destacó que “este sistema nos permitirá disponer de información precisa para anticiparnos en la toma de decisiones y adaptar los servicios municipales a las necesidades reales de cada momento, reforzando aspectos como la limpieza, el mantenimiento o la seguridad”.

El concejal de Playas señaló que “contar con datos fiables y actualizados supone una herramienta fundamental para planificar tanto la gestión de nuestras playas como la estrategia turística del destino”.

El concejal de Ciudad Inteligente y Urbanismo, Pedro Ramis, explicó que “todos los datos recopilados se integrarán en una plataforma de gestión específica conectada con la Plataforma Ciudad, lo que permitirá analizar la información de manera centralizada y obtener indicadores sobre el uso de estos espacios”. El edil del área añadió que “la digitalización y el análisis de datos facilitan una toma de decisiones más eficiente y contribuyen a avanzar hacia un modelo de destino turístico inteligente”.

La implantación de este sistema permitirá al Ayuntamiento conocer con mayor precisión los patrones de uso de las playas y espacios naturales, optimizar los recursos municipales y mejorar la experiencia de residentes y visitantes, favoreciendo una gestión más sostenible y eficiente del destino.