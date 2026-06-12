Benidorm continúa con la rehabilitación e instalación de las Columnas Andrea ubicadas en el Paseo de Levante

De estas 16 columnas Andrea, elemento icónico ornamental del Paseo de Levante, que van a contar con un nuevo sistema de iluminación se va a integrar también con la fase 1 y 2 de la catenaria del Paseo, con lo cual se va a mejorar mucho el aspecto de esta icónica zona de primera línea de playa de Benidorm. En estos momentos ya son ocho columnas entre el Torrechó y la Avenida Europa, las que están casi totalmente montadas y preparadas para funcionar y quedarán otras ocho entre Avenida Europa y el Rincón de Loix.

Cada una de las columnas se han desmontado todos los cubos, se han llevado a Parla, donde se han hecho unos trabajos de mantenimiento y reparación estructural de los cubos.

Una vez finalizados esos trabajos, se han llevado a Valladolid, donde está la empresa que se ha encargado de los trabajos de hacer el granallado, lijado y repintado de la columna, con una pintura, por supuesto, antióxido para este ambiente salino del Paseo de Levante.

Y finalmente con ese retorno a Benidorm y su instalación, cuyo proceso está ya casi totalmente finalizado con esa instalación y montaje con una iluminación que va a permitir un cambio de tonalidad y que mejorará a un más el Paseo de Levante