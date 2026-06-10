Villajoyosa anuncia el cambio en el carril de vehículos y el paso de peatones al margen contrario con motivo de las obras del puente sobre el Amadorio

Este anuncio del ayuntamiento de Villajoyosa señala que este cambio en el carril de circulación y el paso de peatones al margen contrario supone que los vehículos continúan circulando únicamente en dirección al centro urbano. No supone un cambio para vehículos en cuanto la dirección, sino que en vez de ir por un carril ahora se irá por el otro. Lo mismo para peatones. Sí se ha restringido el paso a vehículos pesados.

Esta madrugada se ha hecho el cambio de carril de circulación, el paso de peatones pasando a la parte parte norte, la más cercana a la vía del tren. El concejal de urbanismo, Pedro Ramis, ha explicado que "se ha dejado un mejor paso con el objetivo de mejorarlo y se ha suprimido el paso de cebra auxiliar que ha dejado de ser necesario. Además se prohíbe el paso de vehículos pesados por la angostura del trazado y a continuación se procedera a poner las planchas de hierro para la ampliación, el hormigonado, tuberías de canalización auxiliares, la acera, etcétera, todo ello en una obra muy compleja, sobre todo por la convivencia con peatones y tráfico".

La actuación que se está llevando a cabo en el puente sobre el río Amadorio prevé no solo garantizar la seguridad estructural futura, sino tiene como eje central mejorar la accesibilidad de los peatones con la ampliación de aceras hasta los 2,4 metros de ancho, renovar el pavimento, las barandillas y la iluminación. Además, se instalarán nuevas canalizaciones de agua y telecomunicaciones. Los trabajos cuentan con una inversión de 858.387 euros y fueron adjudicados a la empresa Pavasal. El proyecto está incluido en el plan de inversiones plurianual al que el Ayuntamiento destinará más de 23 millones de euros.