Altea destina más de 230.000 euros al tejido asociativo de Altea mediante la firma de convenios de colaboración

La concejalía de Bienestar Social, Sanidad, Bienestar Animal e Igualdad del Ayuntamiento de Altea ha firmado, un año más, los convenios de colaboración con las asociaciones y entidades que desarrollan una importante labor social, sanitaria y asistencial en el municipio. En total, el Consistorio destina 234.900 euros a apoyar el trabajo que realizan estas organizaciones, fundamentales para mejorar la calidad de vida de numerosos colectivos, tal como ha informado la edil Anna Lanuza.

“Un año más tenemos la suerte de poder firmar convenios de colaboración con una veintena de asociaciones que son esenciales para nuestro municipio. Las entidades beneficiarias de estos convenios son ASMIBE Integra, Amas de Casa de Altea, Amas de Casa de Altea la Vella, Cruz Roja, Asociación de Familiares de Enfermos Mentales, Asociación Doble Amor, AMPA Gargasindi, Corazón Exprés, Cáritas, COCEMFE Alicante, Asociación LGTBI, Gatos Felices, Asociación Animales Marina Baixa, Asociación Española Contra el Cáncer, Anémona, DYA Elche y AMPA Les Rotes, entre otras entidades que colaboran de manera permanente con el Ayuntamiento en la atención y apoyo a la ciudadanía”. Ha pormenorizado la responsable municipal de área.

Con motivo de la firma de los convenios, la concejala del área, Anna Lanuza, ha querido agradecer personalmente la dedicación y el compromiso de todas las asociaciones ofreciendo, un año más, un desayuno de convivencia a las personas representantes de las distintas entidades, que ha tenido lugar en la mañana de hoy en las instalaciones del Centro Social.

Durante el encuentro, la concejala ha destacado el papel imprescindible que desempeñan estas entidades en el municipio: “Es una satisfacción poder contar con el apoyo de estas entidades que tanta ayuda prestan. Su trabajo diario, muchas veces realizado de forma altruista, llega allí donde más se necesita y supone un apoyo fundamental para muchas personas y familias de Altea. Desde el Ayuntamiento seguiremos colaborando con ellas porque representan los valores de solidaridad, compromiso y servicio que hacen más fuerte a nuestra sociedad. Es una suerte el poder contar con el apoyo de todas estas entidades”.

Lanuza ha puesto en valor la riqueza y diversidad del tejido asociativo vinculado a la Concejalía, que engloba asociaciones de madres y padres de alumnado (AMPAS); entidades que trabajan con personas con diversidad funcional; colectivos de apoyo a personas con enfermedad mental; organizaciones que atienden a personas en riesgo de exclusión social; asociaciones de lucha contra el cáncer; colectivos LGTBI; asociaciones animalistas y protectoras de animales; servicios de emergencias y ambulancias, así como entidades históricas del municipio como las asociaciones de Amas de Casa de Altea y Amas de Casa de Altea la Vella.

La responsable municipal ha reiterado que “estas asociaciones constituyen una pieza clave del bienestar social del municipio gracias a su cercanía, capacidad de respuesta y compromiso con las personas, complementando la labor que desarrolla el Ayuntamiento y llegando a numerosos colectivos con programas de apoyo, acompañamiento, atención especializada y sensibilización, por eso quiero agradecer a todas las personas que forman parte de estas entidades su dedicación así como al gran tejido de voluntariado social adherido a muchas de estas asociaciones que constituyen el músculo de las mismas para poder ayudar a quienes más lo necesitan”.

Con esta aportación económica, el Ayuntamiento de Altea reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido asociativo local, reconociendo la labor imprescindible que desempeñan estas entidades y renovando su apuesta por unas políticas sociales, sanitarias, de igualdad y de bienestar animal basadas en la colaboración y el trabajo conjunto.