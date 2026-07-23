PP y PSOE comarcales enfrentados por los presupuestos autonómicos

Ya están aprobados los Presupuestos de 2026 de la Generalitat Valenciana con los votos de PP y Vox

Desde el gobierno valenciano han destacado que estos presupuestos se han centrado en prioridades para la Comunidad como son la educación, la sanidad, Servicios Sociales y Vivienda.

Y concretamente en la Marina Baixa son esos aspectos sociales, sanidad o educación además de en el ámbito de la movilidad y el transporte donde se centran las partidas del gobierno valenciano

Por su parte el PSPV-PSOE en la Marina Baixa a través de la portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts y secretaria general del PSOE en la Marina Baixa, Mayte García, ha denunciado que los presupuestos de la Generalitat «están construidos sobre la propaganda, la improvisación y las promesas aplazadas».