Presupuestos

PP y PSOE comarcales enfrentados por los presupuestos autonómicos

El Partido Popular a través de su diputado autonómico, José Ramón González de Zárate, destaca las inversiones de los presupuestos en la Marina Baixa en aspectos como Sanidad, Servicios Sociales, Transporte, aunque para el PSPV-PSOE comarcal la «farsa presupuestaria» del PP en la Marina Baixa

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

Ya están aprobados los Presupuestos de 2026 de la Generalitat Valenciana con los votos de PP y Vox

Desde el gobierno valenciano han destacado que estos presupuestos se han centrado en prioridades para la Comunidad como son la educación, la sanidad, Servicios Sociales y Vivienda.

Y concretamente en la Marina Baixa son esos aspectos sociales, sanidad o educación además de en el ámbito de la movilidad y el transporte donde se centran las partidas del gobierno valenciano

Por su parte el PSPV-PSOE en la Marina Baixa a través de la portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts y secretaria general del PSOE en la Marina Baixa, Mayte García, ha denunciado que los presupuestos de la Generalitat «están construidos sobre la propaganda, la improvisación y las promesas aplazadas».

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