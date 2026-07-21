Villajoyosa ultima los detalles para sus Fiestas de Moros y Cristianos 2026

Villajoyosa cuenta ya los días para sus Fiestas de Moros y Cristianos en honor a Santa Marta, que se celebran del 24 al 31 de julio y declaradas de Interés Turístico Internacional.

Alrededor de 4.000 festeros y festeras participarán en los actos donde la pólvora y la música serán grandes protagonistas. El concejal de Fiestas, Jaime Santamaría, explicó que “nuestras fiestas son nuestra seña de identidad y hemos trabajado junto a la Asociación Santa Marta para que vecinos y visitantes vivan momentos únicos en todos los actos que se celebrarán durante una semana”.

El Desembarc es uno de los actos más importantes de las Fiestas de Moros y Cristianos. Esta representación histórica narra los hechos de 1538 ocurridos en el mismo escenario donde se representa en la actualidad. La playa Centro se convierte en el epicentro de la batalla de las tropas moras y cristianas y cómo Santa Marta ayudó a defender la villa aquel 29 de julio. Este acto, junto a todos los que se celebran en esta ubicación, se incluyen en la petición para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial, un trámite que ya tiene el visto bueno del Consell Valencià de Cultura.

El acto del desembarco en la playa será uno de los que se retransmitirá en directo por el canal de Youtube del Ayuntamiento de Villajoyosa. También se podrán ver en este canal ambos desfiles, el moro el sábado a partir de las 21 horas; y el cristiano el domingo a la misma hora. Además, se retransmitirá el Alijo Contrabandista el lunes a las 20 horas; la Embajada Contrabandista y la Beduïna el mismo día; y la Reconquista a las 21 horas del martes.

No será la única forma de seguir algunos actos en directo. Àpunt, la televisión pública valenciana, retransmitirá el sábado, 25 de julio, el desfile moro; y el domingo el cristiano.

Para los días grandes se ha preparado un dispositivo de refuerzo de agentes de la Policía Local, a los que se suman efectivos de la Guardia Civil, Servicio Marítimo Provincial, Policía Nacional, GEOS, Protección Civil, Puntos Violeta, Bomberos, sanitarios y operarios de servicios técnicos y mantenimiento del Ayuntamiento de Villajoyosa.

Programa de actos

El programa de actos arrancará la noche del viernes, 24 de julio, con la entrada de bandas, en la que desfilarán los más de 500 músicos que participan en las fiestas. Los días 25 y 26 se celebran los desfiles moro y cristiano, respectivamente, a las 21.00 horas. El Rey Moro, Juan Lloret Marcet “Belo”, de la compañía Artillería del Islam, cerrará con su boato el primer desfile; y la Reina Cristiana, Marta Llinares, de la compañía Llauradors, lo hará el domingo.

El lunes 27 de julio empezarán los actos en la playa Centro. Por la tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar el Alijo de Piratas Corsarios y Contrabandistas, y la posterior Embajada Contrabandista. A las 21.00 horas, se organizará el desfile de presentación de las tropas de la media luna al Rey Moro, que concluirá frente al castillo, donde tendrá lugar la Embajada Beduina.

De madrugada, empezará la noche mágica del Desembarc, un espectáculo de luces, fuegos, música y arcabuces en la playa Centro que recrea los hechos acontecidos hace 488 años frente a la costa vilera. Las embarcaciones sarracenas llegarán a tierra tras la indicación del Emisario del Rey Moro. Desde las 3.00 horas, las compañías moras bajarán por la avenida Varadero en dirección al Puerto; desde las 5.00 horas, las compañías cristianas se dirigirán por la Costera La Mar hasta el campamento cristiano sobre la arena. A las 6.00 horas, arrancará el desembarco moro que terminará con la Embajada Mora en el castillo.

Por la tarde, volverá la contienda en la playa entre los ejércitos moro y cristiano. A las 20.00 horas tendrá lugar la Reconquista y a las 21.00 horas la Embajada Cristiana con los cristianos reconquistarán la villa. Después, todos los festeros subirán a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción para dar gracias a la patrona Santa Marta por su protección y explosionarán 21 salvas en su honor.

El día 29, festividad de Santa Marta, se celebrarán los actos religiosos. A las 12.00 horas, tendrá lugar la misa Solemne en honor a Santa Marta. A las 20.00 horas, la solemne procesión en la que la imagen de la patrona recorrerá las calles del centro histórico. Un espectacular castillo de fuegos artificiales a las 00.30 horas pondrá el broche final al día grande.

El día 30 tendrá lugar el popular concurso de paellas en el que participan las 22 compañías en la avenida de Benidorm; y el día 31 los protagonistas serán los más pequeños en el desfile infantil de carrozas.

El Alcalde Marcos Zaragoza agradeció la “implicación y dedicación de los miembros de la Asociación Santa Marta en la organización de los actos” y deseó a festeros, vecinos y visitantes que disfruten de esta semana grande de las fiestas patronales.