Altea inicia una nueva etapa con la aprobación definitiva de su Plan General Estructural

La Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana ha aprobado definitivamente este viernes el Plan General Estructural de Altea (PGE). El acuerdo culmina una tramitación larga, compleja y rigurosa y abre una nueva etapa para el municipio, que deja atrás el planeamiento vigente desde 1982 y pasa a disponer de un instrumento actualizado y adaptado a las exigencias urbanísticas, territoriales y ambientales vigentes.

La aprobación definitiva del PGE es una noticia positiva para el conjunto de Altea. El nuevo documento aporta seguridad jurídica, estabilidad y unas reglas claras para la ciudadanía, las personas propietarias, los profesionales, las empresas y la misma administración municipal. Altea dispone, a partir de ahora, de un marco de planificación actualizado que permitirá tomar decisiones sobre el territorio con una visión ordenada, responsable y de largo plazo.

El Plan General Estructural establece cómo tiene que crecer el municipio, qué espacios tienen que quedar protegidos y dónde se tiene que situar el futuro equipamiento público y las actividades económicas. No se trata únicamente de un documento urbanístico, sino de una herramienta esencial para planificar el futuro de Altea con criterios actuales y dar respuesta a las necesidades residenciales, sociales, ambientales y económicas del municipio.

Uno de los principales objetivos del nuevo planeamiento es superar el modelo disperso derivado del Plan General de 1982, caracterizado por el desarrollo residencial de baja densidad, especialmente en zonas de sierra y de costa. Ante este modelo, el nuevo PGE apuesta por un municipio más compacto, con el crecimiento residencial concentrado principalmente alrededor de los núcleos de Altea y Altea la Vella, más cerca de los servicios, las zonas verdes y los equipamientos públicos.

El documento protege más de ocho millones de metros cuadrados que pasan a quedar clasificados como suelo no urbanizable, principalmente en zonas de sierra y en terrenos de valor ambiental y paisajístico. Esta protección permite preservar una parte importante del término municipal y compatibilizar las necesidades futuras de Altea con la conservación del territorio, el paisaje y sus espacios naturales.

El PGE también reserva el suelo necesario para desarrollar servicios y equipamientos públicos demandados durante años por la ciudadanía. Entre las principales previsiones se encuentran la ampliación de las instalaciones deportivas en el Camí del Algar, un nuevo cementerio, un tanatorio, un eco parque municipal, nuevos espacios públicos y terrenos destinados a cubrir las necesidades educativas futuras y a facilitar la ampliación de los centros existentes.

En el ámbito económico, el nuevo planeamiento pone orden la implantación de las actividades productivas y plantea superar la actual dispersión de los usos industriales. El documento concentra las principales posibilidades de desarrollo industrial en el Montahud y prevé otros espacios para actividades terciarias, con el fin de generar nuevas oportunidades económicas de manera compatible con la protección del medio natural.

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha destacado que “la aprobación definitiva del Plan General Estructural marca el inicio de una nueva etapa para Altea. Después de muchos años de trabajo, disponemos de un planeamiento actualizado que nos permite proteger mejor el territorio, ordenar el crecimiento y planificar los servicios públicos que necesita la ciudadanía”.

“Esta aprobación no es solo el final de un proceso administrativo largo y complejo, sino el comienzo de una nueva etapa. A partir de ahora disponemos de un marco actualizado que nos permitirá tomar decisiones con más claridad, estabilidad y garantías, pensando tanto en las necesidades actuales como en las generaciones futuras”, ha añadido el alcalde.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Jose Orozco, ha valorado muy positivamente el acuerdo y ha subrayado que “Altea dispone, por fin, de un Plan General Estructural adaptado a la normativa urbanística, territorial y ambiental vigente. Es una herramienta fundamental para ordenar, proteger y planificar nuestro territorio, un crecimiento sostenido, los equipamientos públicos y la actividad económica con garantías”.

Orozco ha reivindicado el trabajo desarrollado desde el Ayuntamiento durante toda la tramitación. “Este resultado es fruto de muchos años de trabajo municipal, del esfuerzo y el rigor de los servicios técnicos y administrativos de la casa, especialmente por el departamento de Urbanismo, y de la participación de los diferentes gobiernos y responsables públicos que han intervenido en el proceso. Todas las aportaciones han sido importantes para llegar hasta aquí”, ha señalado.

El concejal también ha destacado especialmente el impulso del actual Equipo de Gobierno municipal: “En los últimos años hemos asumido la responsabilidad de mantener activa la tramitación, responder a cada requerimiento, incorporar las correcciones necesarias y defender ante las administraciones competentes la necesidad de culminar la aprobación. Hemos trabajado con constancia y determinación para que Altea dejara de estar condicionada por un planeamiento de 1982”.

“El acuerdo logrado este viernes en la Generalitat tiene, por lo tanto, un valor institucional y colectivo. El Plan General Estructural es un instrumento al servicio de Altea, de su ciudadanía y de las próximas generaciones”, ha concluido Orozco.