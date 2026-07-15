Hoy y mañana cerrados accesos a parques naturales y senderos en la Marina Baixa

Se establecen restricciones, vigentes hoy, 15 de julio, y mañana, 16 de julio, como la prohibición de circular por las pistas y caminos forestales o dentro de los parques naturales.

En Benidorm se cerrará el acceso al parque natural de Serra Gelada y al parque de El Moralet ante el riesgo de incendio por la ola de calor.

En l’Alfàs del Pi se ha decretado el cierre temporal del Camí al Faro de l’Albir, situado en el Parc Natural de la Serra Gelada, como medida preventiva de incendios. Además, el ayuntamiento informa de la prohibición expresa de lanzar cualquier material pirotécnico durante las próximas horas tras el aviso recibido por Emergencias de una alta probabilidad de reventones cálidos desde la tarde de hoy hasta mañana a las 10 de la mañana.

En Finestrat queda cerrado el acceso al paisaje protegido del Puig Campana debido a las altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios.

En Villajoyosa se ha cerrado el acceso al sendero de la Colada de la Costa, así como las sendas y zonas forestales, debido a la alerta por riesgo de incendio y las altas temperaturas.

Por último, la Generalitat hace una serie de recomendaciones para hacer frente a esta nueva ola de calor:

• Tener especial cuidado con menores, personas mayores, enfermos y personas vulnerables.

• Mantener la casa fresca y ventilada.

• Evitar la exposición directa al sol y la realización de actividades deportivas al aire libre en las horas centrales del día.

• Utilizar protección solar.

• Estar siempre bien hidratado.

• No dejar a nadie ni a ninguna mascota en el interior de un vehículo cerrado.

• Y, en caso de necesidad, llamar al 112.