L’Alfàs abre a la participación ciudadana la elaboración del II Plan Estratégico Zonal de Servicios Sociales

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha iniciado el proceso de participación ciudadana para la elaboración del II Plan Estratégico Zonal de Servicios Sociales, invitando a vecinos y vecinas a aportar su opinión y propuestas sobre los principales retos, necesidades y prioridades del municipio. Para ello, la Concejalía de Bienestar Social ha habilitado un breve cuestionario online, accesible mediante un código QR o un enlace, con el objetivo de incorporar la visión de la ciudadanía al documento que marcará la planificación de las políticas sociales municipales durante los próximos cuatro años.

La concejala titular del área, Marisa Cortés, se ha referido a esta fase participativa como clave, cuyo objetivo es construir un plan ajustado a la realidad social de l’Alfàs del Pi. “La intención es identificar las necesidades, demandas y prioridades de la población para la elaboración del Plan Estratégico de Servicios Sociales”. Su opinión es fundamental para mejorar la planificación, el diseño y la prestación de los servicios y recursos dirigidos a la ciudadanía. Las respuestas recogidas contribuirán a obtener una visión más completa de la realidad social y a orientar las futuras actuaciones de manera más eficaz y ajustada a las necesidades detectadas. La participación es totalmente voluntaria. Asimismo, toda la información facilitada será tratada de forma anónima y confidencial, utilizándose exclusivamente con fines de análisis y planificación. En ningún caso se recopilarán datos que permitan identificar personalmente a las personas participantes.

La Concejalía de Bienestar Social ha puesto en marcha un breve cuestionario online, accesible a través de un enlace o mediante un código QR, que permitirá recoger las aportaciones de la ciudadanía de forma rápida, sencilla y anónima. Participa en el cuestionario online y ayúdanos a identificar los retos, necesidades y prioridades de nuestro municipio. A través del enlace o del código QR podrás completar un breve cuestionario de forma rápida y sencilla: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYdbCVn-bn3VlqBJ1dnJ0K9H8w7ZPs9bdP1w7wLL0Z0xMp3Q/viewform?usp=publish-editor

La concejala de Bienestar Social, Marisa Cortés, ha animado a la población a participar en esta consulta, destacando la importancia de que el futuro de los servicios sociales municipales se diseñe contando con la voz de quienes viven en el municipio. "Mejorar nuestro municipio debe ser una tarea compartida", ha señalado la edil, haciendo un llamamiento a la máxima participación posible.

El cuestionario pretende identificar los principales retos sociales de l’Alfàs del Pi, conocer la percepción de la ciudadanía sobre la calidad de vida en el municipio y detectar aquellas áreas que requieren una mayor atención por parte de la administración local. Las respuestas servirán para completar el diagnóstico social que está elaborando el Ayuntamiento y ayudarán a definir las líneas estratégicas que marcarán la planificación de los servicios sociales durante los próximos cuatro años.

La participación ciudadana constituye uno de los pilares fundamentales del proceso de elaboración del II Plan Estratégico Zonal, que el Ayuntamiento inició hace meses con la contratación de la consultora especializada Crea 360. El documento dará continuidad al primer Plan Estratégico, actualmente en vigor, y establecerá una hoja de ruta para reforzar la atención a las personas, promover la inclusión social, garantizar la igualdad de oportunidades y mejorar la coordinación de los recursos sociales del municipio.

Además de las aportaciones de la ciudadanía, el proceso contempla la implicación de profesionales, entidades sociales, asociaciones y distintos agentes vinculados al ámbito de los servicios sociales, con el propósito de construir una estrategia compartida que responda a las necesidades reales de la población.