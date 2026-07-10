El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana celebra su pleno semestral en Villajoyosa

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) ha celebrado su pleno semestral en Villajoyosa. El encuentro ha tenido lugar en el salón Don Pedro, en la casa-museo de la Barbera dels Aragonés, donde se han dado cita representantes de este órgano y de la comunidad educativa.

La concejala de Educación, Marisa Mingot, ha dado la bienvenida a los asistentes a este Consell Escolar presidido por Juan Salvador Olivar Castellano. Al presidente le acompañaban en la mesa la vicepresidenta del mismo, Marisa Artiaga; y la secretaria técnica administrativa, Ana García San Miguel. A la reunión han asistido representantes de los diferentes colectivos que integran la comunidad educativa de la Comunitat Valenciana.

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) es el superior órgano consultivo y de participación social en la programación general de la enseñanza en la Comunidad Valenciana, donde están representados todos los sectores en este ámbito.

La concejala de Educación indicó que “es un honor acoger el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, un órgano que representa aquello que la educación necesita para avanzar: participación, escucha, criterio técnico y voluntad de acuerdo”. La edil del área recalcó que este Consell “reúne la voz de la comunidad educativa, desde profesorado, familias, alumnado, administración, centros y agentes sociales, y eso tiene un valor enorme”.

La edil del área apuntó que “Villajoyosa es una ciudad con una comunidad educativa docente muy numerosa y con una relación especial con la educación”. Marisa Mingot afirmó que “en muchas casas de Villajoyosa hay maestros, profesores y personas vinculadas a la enseñanza. Forma parte de nuestra identidad”.