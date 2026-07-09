Villajoyosa acoge el III Seminario de Buceo Científico Aplicado al Patrimonio Cultural en la Sede Universitaria

Villajoyosa acoge este 11 de julio el III Seminario de Buceo Científico Aplicado al Patrimonio Cultural, organizado por la Sede Universitaria de la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento. El encuentro, que se celebrará en Vilamuseu, contará con ponentes especializados que tratarán temas que recorrerán todo el ámbito de la arqueología subacuática, desde los métodos más innovadores para la excavación submarina y la extracción de barcos históricos hasta la conservación de los objetos de procedencia subacuática.

Los ponentes llegarán desde las universidades de Cádiz, Valencia, Barcelona, Alicante; el Museo ARQUA, Vilamuseu, el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, los GEAS de la Guardia Civil de Alicante y el Centro de Arqueología Subacuática de la Comunidad Valenciana.

El cuadro de profesores está formado por los investigadores que actualmente participan y dirigen los proyectos de arqueología subacuática más importantes que se están desarrollando en España, como el estudio del pecio púnico de El Sec de Mallorca, la excavación del tesoro submarino del Portitxol de Xàbia, las últimas intervenciones en el pecio Bou Ferrer y el fondeadero de La Vila Joiosa, la extracción del barco tardorromano de Ses Fontanelles de Mallorca y la reciente identificación del barco El Fernando, del científico alicantino Jorge Juan, descubierto en la costa de Málaga.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “con esta tercera edición, la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Villajoyosa han consolidado un curso que convierte a la ciudad en el referente del buceo científico aplicado a la arqueología, ya que reúne las mejores condiciones, tanto científicas, con el yacimiento del Bou Ferrer y Vilamuseu, como de servicios, con una inmejorable oferta de hoteles y restaurantes”.

La inauguración, a las 9.30 horas, correrá a cargo del Alcalde Marcos Zaragoza; el capitán marítimo de Alicante Enrique Sanmartín; y el vicerrector de Infraestructura de la UA, Salvador Ivorra.