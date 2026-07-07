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La Residencia Santa Marta de Villajoyosa incorpora dos nuevas furgonetas adaptadas para el transporte de residentes

La incorporación de estos dos vehículos supone una mejora significativa en la calidad del servicio que presta la Residencia Santa Marta

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

La Residencia Santa Marta de Villajoyosa incorpora dos nuevas furgonetas adaptadas para el transporte de residentes
La Residencia Santa Marta de Villajoyosa incorpora dos nuevas furgonetas adaptadas para el transporte de residentes | Onda Cero Marina Baixa

Con esta adquisición, la residencia amplía su capacidad para realizar salidas en grupo y trasladar a los usuarios de forma más cómoda y segura. La furgoneta de mayor tamaño dispone de nueve plazas Este vehículo ha supuesto una inversión de más de 76.000 euros.

Por su parte, la segunda furgoneta cuenta con capacidad para una persona en silla de ruedas y hasta cinco plazas en total. Su adquisición ha requerido una inversión superior a los 50.000 euros.

El alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza, ha destacado que esta compra responde a uno de los compromisos adquiridos con la entidad para renovar el parque móvil de la residencia.

La incorporación de estos dos vehículos supone una mejora significativa en la calidad del servicio que presta la Residencia Santa Marta, al facilitar el acceso de los residentes a actividades, eventos y desplazamientos con todas las garantías de accesibilidad y seguridad.

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