Callosa d’en Sarrià incorpora siete nuevos policías locales y completa la plantilla de agentes al 100%

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià ha incorporado este lunes a siete nuevos agentes de la Policía Local, una actuación que permite completar al 100% la plantilla de agentes del cuerpo policial y afrontar con todas las garantías la temporada estival, especialmente en uno de los principales reclamos turísticos del municipio como es el paraje natural de Les Fonts d'Algar.

Los nuevos agentes han comenzado a prestar servicio desde primera hora de la mañana y reforzarán tanto la seguridad ciudadana como la regulación del tráfico y la atención a vecinos y visitantes.

El alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, ha destacado la importancia de esta incorporación para el municipio. "Hoy ya podemos decir que contamos con la plantilla de agentes al 100%. Esto permitirá dar mayor tranquilidad a todos los vecinos y a los miles de visitantes que recibimos, especialmente en el Algar. Además, disponemos de nuevos vehículos y motos todoterreno, fundamentales para prestar un mejor servicio en una zona que recibe una gran afluencia de personas. Son agentes jóvenes, muy preparados y desde hoy mismo ya están trabajando."

Por su parte, el Jefe de la Policía Local, Juan Carlos Palacios, ha explicado que la incorporación de estos siete efectivos supone un importante refuerzo operativo de cara al verano.

"Con estas siete incorporaciones, la plantilla de agentes queda cubierta al 100% de las necesidades actuales, tanto para afrontar la temporada turística del Algar como para el servicio ordinario del municipio."

Retén fijo en Les Fonts de l’Algar

Palacios ha señalado además que el Ayuntamiento ha adquirido recientemente unas instalaciones que permitirán establecer un retén fijo de Policía Local en Les Fonts d'Algar durante la temporada turística, donde habrá alrededor de tres agentes diarios dedicados a labores de seguridad ciudadana y regulación del tráfico.

"El objetivo es ofrecer mayor seguridad tanto a los visitantes como a la gran cantidad de vehículos que acceden cada día al paraje."

Asimismo, el jefe policial ha agradecido el compromiso del equipo de gobierno con la recuperación de efectivos.

"Veníamos arrastrando un déficit de funcionarios debido a plazas que fueron amortizadas en anteriores legislaturas. Gracias al compromiso del alcalde y de la corporación municipal hemos ido recuperando esas plazas y seguiremos trabajando para incrementar los recursos humanos en el futuro."

Refuerzo de la seguridad en Callosa d’en Sarrià

Con esta incorporación, el Ayuntamiento continúa reforzando la seguridad en el municipio y mejora la capacidad de respuesta de la Policía Local tanto en el casco urbano como en las zonas de mayor afluencia turística.

La medida permitirá optimizar la vigilancia preventiva, agilizar la atención ciudadana y reforzar el dispositivo especial desplegado durante los meses de verano en Les Fonts d'Algar, uno de los espacios naturales más visitados de la provincia de Alicante.