Los propietarios del PP 3/1 de Benidorm se constituyen en Agrupación de Interés Urbanístico para impulsar el desarrollo del polígono industrial y comercial

Los propietarios del Plan Parcial 3/1 se han constituido en Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) y han solicitado al Ayuntamiento de Benidorm su inscripción en el Registro Municipal de Programas de Actuación con el objetivo de impulsar el desarrollo del polígono industrial y comercial de la ciudad.

El pasado 1 de junio los propietarios se constituyeron ante notario como AIU como paso previo a solicitar al Ayuntamiento la inscripción. Según figura en la petición presentada ante el consistorio, la finalidad de adoptar esta identidad urbanística es la de “impulsar, coordinar y colaborar en el desarrollo de la actuación urbanística correspondiente conforme a las funciones atribuidas por sus estatutos”.

Una vez constituida formalmente la AIU el siguiente paso ha sido pedir la inscripción en la Sección tercera del Registro Municipal de Programas de Actuación, Agrupaciones de Interés Urbanístico y Entidades Urbanísticas Colaboradoras del Ayuntamiento de Benidorm “practicando los asientos que resulten procedentes”. Según ha explicado la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, el siguiente paso debería ser la solicitud al Ayuntamiento de adquirir la condición de agente urbanizador del sector urbanístico, para lo cual habrán de presentar la correspondiente documentación. “Cuando tengamos todo lo necesario, entonces se llevará a pleno para que la corporación se pronuncie” ha indicado Caselles. A partir de ese momento, será la AIU la encargada de realizar las contrataciones para finalizar la urbanización del sector.