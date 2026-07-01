Villajoyosa instala nueva iluminación led en las murallas del casco histórico

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha instalado nueva iluminación led en las murallas del casco histórico. Esta actuación permite contar con un alumbrado sostenible además de ahorrar en el consumo energético, realzar visualmente las murallas y crear composiciones cromáticas.

Esta actuación se enmarca en el PSTD (Plan de Sostenibilidad Turística en Destino) La Vila Joiosa. “Diversificación de la oferta y gestión turística sostenible”, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation EU. La actuación ha contado con una inversión de 221.406,15 euros financiados con dichos fondos europeos.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “este proyecto refuerza nuestro compromiso con el patrimonio histórico local. Al dotar a nuestras murallas de un alumbrado sostenible y respetuoso con el medio ambiente, no solo potenciamos nuestro principal símbolo de identidad, sino que mejoramos la estética de un casco histórico protegido bajo la declaración de BIC”.

La inversión ha incluido la instalación de un sistema de iluminación exterior eficiente y respetuoso con el entorno patrimonial, que permitirá mejorar la percepción urbana del conjunto histórico y contribuir a un uso más sostenible de la energía.

La concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar, apuntó que “la actuación ha permitido reemplazar 11 focos antiguos por 27 nuevas luminarias LED de alta eficiencia, preparadas para crear composiciones cromáticas”. La edil del área añadió que “dispondremos de un sistema versátil que nos permitirá regular la intensidad y cambiar el color de la iluminación según las necesidades del momento o el calendario de días festivos y conmemorativos”.

La instalación incluye un sistema inteligente de monitorización para el control automático del alumbrado. Ana Alcázar añadió que “esta herramienta optimiza el mantenimiento técnico al localizar averías al instante y reducir los tiempos de respuesta”.